"Fator casa é muito bom", diz David Duarte sobre confronto do Bahia | A TARDE

Após derrota para o Grêmio no último sábado, 4, o Bahia encara o Cuiabá visando se distanciar da temida zona do rebaixamento. A partida acontecerá nesta quinta-feira, 9, às 20h, na Arena Fonte Nova, e o fator casa pode ser crucial para triunfo, correto? Sim, a menos que o adversário seja o “Dourado”.

A equipe cuiabana é um dos visitantes mais indigestos do Campeonato Brasileiro, tendo conquistado 23 dos 41 pontos somados na competição jogando fora dos seus domínios. Além disso, é um dos dois times que conseguiram superar o líder Botafogo no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Diante deste cenário, a equipe de reportagem do portal A TARDE questionou o zagueiro David Duarte, durante entrevista coletiva concedida no CT Evaristo de Macedo, a respeito de qual estratégia o Bahia deve tomar para sair vencedor do confronto contra o visitante indigesto: “A estratégia é a mesma que a gente vem fazendo dentro de casa”. O jogador ainda afirmou que o fator casa é muito bom e que a torcida tem apoiado, mesmo na dificuldade. “Isso nos dá força para darmos nosso melhor dentro de campo”, frisou.