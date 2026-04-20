Adversário na Copa do Brasil vive crise após golear o Bahia por 4 a 1

Tricolor perdeu por 4 a 1 para o Remo, no Brasileiro - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Adversário do Bahia na 5ª fase da Copa do Brasil, o Remo conquistou diante do próprio Tricolor sua vitória mais importante na temporada, mas não sabe o que é vencer na Série A desde então. O Leão do Norte goleou o Esquadrão de Aço por 4 a 1, na 7ª rodada do Brasileiro, mas conquistou apenas dois pontos em quatro partidas depois.

O resultado conquistado diante do Bahia foi o primeiro nesta edição, o que levantou expectativas de uma possível melhora na campanha que, até então, era de três pontos conquistados em sete jogos.

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O aproveitamento, entretanto, continuou abaixo e a derrota sofrida neste domingo, 19, para o Bragantino é um exemplo. Em Bragança Paulista, o Leão Azul foi goleado por 4 a 2, com direito a hat-trick do paraguaio Isidro Pitta.

Jogos do Remo no Brasileiro depois de bater o Bahia

Santos 2 x 0 Remo

Grêmio 0 x 0 Remo

Remo 1 x 1 Vasco

Bragantino 4 x 2 Remo

Análise de Léo Condé

A situação foi descrita como "desfavorável" pelo técnico Léo Condé, comandante da equipe de Belém, do Pará.

"O momento nosso na competição, que é um momento desfavorável. A gente está lutando desde o início para tentar sair ou ficar próximo de sair da posição que nos encontramos. Eu acho que desestabilizou um pouco a equipe e acabou. Não é para acontecer, mas acontece, não é só com o Remo, acontece com várias equipes. Acabou que sofremos o quarto gol", disse o treinador em entrevista coletiva.

Na vice-lanterna do Brasileirão, o Remo conquistou apenas oito pontos em 12 partidas — mesma pontuação da Chapecoense, último colocado. O último resultado positivo da equipe foi diante do Amazonas, pela fase de grupos da Copa Verde, por 1 a 0, dentro de casa, no dia 8 de abril.