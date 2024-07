Adversários tropeçam e Vitória só depende de si para sair da zona

Titulares do Vitória no duelo diante do Atlético-Go - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória só depende de si para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão foi beneficiado pelos tropeços dos adversários diretos na luta pela permanência na elite do Brasileirão.



Nesta quarta-feira, 26, Atlético-GO, com 10 pontos, e Grêmio, com 07, empataram por 1x1, assim como o Corinthians - tem o mesmo número de pontos do Vitória (09), que também não saiu do empate em 1 a 1 com o Cuiabá. Além disso, o Leão recebeu uma "ajudinha" do Bahia que derrotou o Vasco por 2 a 1.

Desta maneira, o rubro-negro baiano enfrentará o lanterna Fluminense nesta quinta-feira, 27, pela 12ª rodada, com uma só missão: vencer e criar distância do fantasma da Série B. Caso some três pontos, o Leão pode terminar a rodada até na 13ª colocação com 12 pontos somados. Para isso a equipe comandada por Thiago Carpini tem que torcer para o São Paulo golear o Criciúma.

Leia mais:

Em luta contra o Z4, Vitória visita o Fluminense no Maracanã

Nos últimos cinco jogos, o Vitória tem um retrospecto positivo, com dois empates, contra Juventude e Cuiabá, dois triunfos, contra Internacional e Atlético-MG, e uma derrota, contra o Bragantino. Assim, somando oito pontos de 15 possíveis.

O Fluminense, por sua vez, não vence há oito jogos, com seis derrotas e dois empates. Desta maneira, a equipe carioca está na lanterna do Brasileirão, com 6 pontos, e sofreu com a demissão do treinador Fernando Diniz, campeão da Libertadores, nesta semana.

O confronto será no Maracanã nesta quinta-feira, 27, com pontapé inicial previsto para às 19h.