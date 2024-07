Em luta contra o Z4, Vitória visita o Fluminense no Maracanã

Vitória pode deixar o Z4 caso saia com o resultado positivo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Nas rodadas mais recentes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória tem aproveitado as oportunidades que aparecem nos confrontos. Em uma sequência positiva, venceu o Internacional e o Atlético Mineiro, que, por motivos diferentes, foram ao Barradão sem os seus goleadores. Ganhou, de forma consecutiva, as suas duas primeiras partidas na competição.

Mais uma vez, o Rubro-Negro terá uma chance de duelar contra um adversário que vem em momento complicado. Visita o Fluminense, hoje, às 19h, no estádio do Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão, no primeiro jogo sem o técnico Fernando Diniz, que foi demitido do comando da equipe tricolor no início da semana. Lanterna do campeonato, o time carioca terá o treinador interino Marcão, auxiliar do clube, na beira do gramado.

Como vem acontecendo nas últimas semanas, as garras do Leão estão afiadas para agarrar a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento. O time é o 17º colocado e, se vencer, pode respirar na tabela e ganhar posições, uma vez que o Cuiabá e o Atlético Goianiense empataram ontem.

Retornos

Para isso, o técnico Thiago Carpini contará com quase todos os jogadores que atuaram no triunfo de 4 a 2 sobre o Atlético Mineiro na décima rodada. Apenas o lateral-esquerdo Lucas Esteves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque na equipe. Mas o time contará com a linha defensiva formada pelo lateral-direito Willean Lepo, Caio Vinicius, volante improvisado no lado direito da zaga, o capitão Wagner Leonardo e o lateral-esquerdo Patric Calmon.

O zagueiro Camutanga, que já não vinha atuando, teve a confirmação de uma lesão de ligamento no joelho direito e não deve mais jogar na temporada, enquanto Bruno Uvini, substituto imediato, se recupera de contusão. Dúvida por ter sentido o joelho após a partida contra o Bragantino, em que o Leão foi derrotado, mas jogou bem, o volante artilheiro Willian Oliveira, que tem cinco gols na Série A, treinou normalmente e está confirmado entre os titulares.

O treinador do Vitória terá dois retornos importantes no setor ofensivo. O centroavantes Alerrandro retoma a camisa 9, já que não atuou contra o Massa Bruta por conta de uma cláusula do contrato de empréstimo ao Leão pelo time paulista. O atacante Janderson, que vinha atuando como ponta, deve ser uma opção, como centroavante, no banco de reservas, uma vez que Luiz Adriano foi dispensado e não veste mais a rubro-negra.

Ataque completo

Provavelmente, o ataque titular será formado por Matheuzinho, Osvaldo e Alerrandro. O meio-campo, por sua vez, deve seguir com a trinca de volantes, Luan, na frente da área, e Léo Naldi, pela esquerda, e Willian Oliveira, na direita, com liberdade para subir para o ataque e pisar na área.

Já o Fluminense, adversário do Vitória, tem praticamente força máxima à disposição. Jogadores como o lateral Marcelo e os meias Ganso e Renato Augusto. Este, porém, pode ceder a sua vaga na equipe para o uruguaio David Terans. O ataque, a dupla Keno e Cano, campeã da Libertadores da América no ano passado, deve iniciar a partida. A única baixa é o volante Lima, que foi expulso, na rodada passada, na derrota da equipe no clássico com o Flamengo.

O confronto entre o Tricolor carioca e o Rubro-Negro promete acontecer com bom público no Maracanã, apesar da fase ruim, de crise e mudanças, da equipe de casa. O clube divulgou que mais de 16 mil ingressos haviam sido vendidos até véspera do jogo, fundamental para os dois times.

Se o Colossal superar o Flu, abre seis pontos de diferença para um adversário direto contra o rebaixamento e coloca o Tricolor em situação complicadíssima na tabela. No caso de empate, o mandante empata na pontuação com a equipe baiana. Como vem acontecendo, o Leão vai precisar aguçar ainda mais o seu senso de oportunidade para vencer e seguir firme na luta pela manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro.