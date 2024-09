Advogado de defesa detalha confusão envolvendo ex-técnico do Vitória

Grupo A Tarde conversou com defesa do ex-técnico do Leão - Foto: Divulgação/EC Vitória

Após ser acusado de estupro e prestar queixa contra a ex-namorada, o ex-técnico do Vitória, Ricardo Silva, se manifestou publicamente através do seu advogado sobre a confusão. O Grupo A Tarde conversou com exclusividade com o Dr. Diego Spínola, que detalhou toda a situação na qual o cliente foi envolvido nesta quarta-feira (11).

De acordo com Spínola, Ricardo Silva se relacionou com a mulher há alguns anos e, apesar do término, ambos mantinham amizade e convivência com as respectivas famílias. Segundo o advogado, a filha da mulher viveu um determinado período fora do Brasil e, ao retornar - já tendo atingido a maioridade -, se relacionou com o treinador.

Leia mais:

>>Ricardo Silva 'presta queixa' contra mulher que o acusa de estupro

>>Ex-Vitória, Walter faz sua estreia por equipe da Série B de Rondônia

>>Com Ryller e Matheusinho em observação, Vitória treina tático na Toca

“Por opção da filha, que hoje tem 19 anos, esse relacionamento ficou em segredo”, detalhou. Sobre o início do imbróglio, o advogado falou: “A mãe da menina deve ter descoberto que ele e a filha dela tiveram uma relação e partiu pra cima dele, o agrediu, chamou de estuprador”.

A defesa negou que o técnico tenha sido preso e explicou ainda que, “voluntariamente, compareceu à delegacia de polícia, acompanhado pelos policiais, para prestar todos os esclarecimentos necessários acerca das acusações que lhe foram injustamente atribuídas".

Segundo Diego Spínola, ao chegar à delegacia, não foi constatado nenhum registro contra Ricardo Silva e a mulher também foi conduzida para prestar esclarecimentos sobre a agressão contra o ex-técnico do Leão.

“Ela agrediu meu cliente com socos, com estrangulamento, também praticou alguns crimes contra a honra. Justamente para resguardar a integridade dele, nós fizemos o Boletim de Ocorrência e, até o momento que saímos da delegacia, por volta das 17h, ainda não tinha nenhum BO aberto contra ele”, disse o advogado ao Grupo A Tarde.

“O delegado que nos atendeu fez o Termo Circunstanciado, porém ele não colocou a capitulação completa. Então me pediu para que nós fizéssemos alteração posteriormente na Delegacia do Idoso, que é muito possivelmente será a responsável por investigar o fato. Assim que saímos de lá, ele [Ricardo Silva] fez exame de corpo de delito e a capitulação correta dos crimes praticados por ela são lesão corporal, ameaça, injúria e calúnia”, esclareceu.

Por meio de nota emitida na noite desta quarta (11), o advogado reforçou a versão do treinador e afirmou que o ex-Vitória irá colaborar com as investigações.

“Dessa forma, o Sr. Ricardo Neto da Silva nega categoricamente qualquer envolvimento nos atos criminosos que lhe foram atribuídos, reafirmando que jamais praticou o crime de estupro ou qualquer outra conduta ilícita. Por fim, o Sr. Ricardo coloca-se à inteira disposição da Justiça para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais e colaborar para o completo esclarecimento dos fatos, com a convicção de que sua inocência será plenamente comprovada”, finaliza o comunicado.

Leia nota na íntegra:

“Em compromisso com a verdade, a defesa e o Sr. Ricardo Neto da Silva vêm a público informar que, ao contrário do que tem sido divulgado, o Sr. Ricardo não foi preso e, voluntariamente, compareceu à delegacia de polícia, acompanhado pelos policiais, para prestar todos os esclarecimentos necessários acerca das acusações que lhe foram injustamente atribuídas.

Até o momento, não há qualquer registro de ocorrência em seu desfavor relacionado ao crime de estupro. Pelo contrário, foi o Sr. Ricardo quem registrou um boletim de ocorrência contra a genitora da suposta vítima, em virtude das agressões, ameaças e ofensas sofridas.

Dessa forma, o Sr. Ricardo Neto da Silva nega categoricamente qualquer envolvimento nos atos criminosos que lhe foram atribuídos, reafirmando que jamais praticou o crime de estupro ou qualquer outra conduta ilícita.

Por fim, o Sr. Ricardo coloca-se à inteira disposição da Justiça para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais e colaborar para o completo esclarecimento dos fatos, com a convicção de que sua inocência será plenamente comprovada.”