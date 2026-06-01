Afundado em dívidas, SAF do Brasileirão sofre quinta punição da Fifa

Em uma das maiores crises financeiras de sua história, o Botafogo sofreu, nesta segunda-feira, 1º, mais uma punição da Fifa. O clube carioca chegou ao quinto transfer ban registrado pela entidade em menos de dois meses, impedindo a SAF de registrar novos atletas até que as pendências financeiras sejam resolvidas.

A sansão foi dada devido a penalidades administrativas da entidade e se soma a outras quatro punições sofridas nos últimos meses. O Botafogo foi notificado pela Fifa nos dias 20 de abril, 7 de maio, 11 de maio e 27 de maio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As quatro condenações são por dívidas relacionadas a negociações com outros clubes por jogadores no mercado da bola. Entre os casos estão processos envolvendo a contratação de Thiago Almada junto ao Atlanta United, com o Ludogorets por Rwan Cruz, com o New York City por Santi Rodríguez e Zenit por Artur.

Perda de pontos?

O Botafogo corre risco de perder pontos no Brasileirão ou até mesmo ser rebaixado. O Código Disciplinar da Fifa prevê outras punições "em caso de descumprimento persistente" e "infrações repetidas".

"Uma dedução de pontos ou rebaixamento para uma divisão inferior também pode ser determinada, além da proibição de inscrição de novos jogadores, em caso de descumprimento persistente (ou seja, se a proibição de inscrição de novos jogadores tiver sido cumprida por mais de três períodos de inscrição completos e consecutivos após a notificação da decisão), infrações repetidas ou violações graves, ou se nenhuma proibição total de inscrição puder ser imposta ou cumprida por qualquer motivo", diz o Código da Fifa.