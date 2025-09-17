Menu
FUTEBOL DE CEGOS

AGAFUC vence Corinthians nos pênaltis e conquista o octacampeonato

Equipe gaúcha chega ao 8º título nacional e se mantém como a maior campeã da modalidade

Por Redação e Agência Brasil

17/09/2025 - 0:00 h
Brasileirão de futebol de cegos -

A AGAFUC-RS (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) segue escrevendo sua história de hegemonia no futebol de cegos. Na final disputada na sexta-feira, 12 de setembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, a equipe gaúcha superou o Corinthians-SP nos pênaltis e conquistou o octacampeonato do Campeonato Brasileiro – Série A.

O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, levando a decisão para as penalidades. Nas cobranças, a AGAFUC venceu por 2 a 1 e levantou seu terceiro troféu consecutivo.

Com o título de 2025, o time gaúcho soma agora oito conquistas no torneio nacional, após as vitórias em 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024, mantendo-se como o clube mais vitorioso da história da competição.

“Começamos perdendo, mas conseguimos buscar o empate e vencer nos pênaltis. O Ricardinho marcou um gol decisivo, mostrando sua qualidade, e superamos as dificuldades anteriores nas cobranças. É um sentimento positivo. Conseguimos o oitavo título brasileiro, coroando 15 anos de trabalho da equipe. Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nossos jogadores se superaram e merecem os parabéns”, destacou o técnico Rafael Astrada.

Na disputa pelo terceiro lugar, o APACE-PB levou a medalha de bronze ao vencer o AMC-MT por 2 a 0, com dois gols de Paulinho.

