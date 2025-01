Alcaraz, Djokovic e Sinner avançam no Australian Open; Wild é eliminado

Sinner comerando vitória - Foto: DAVID GRAY / AFP

Detentor do título em Melbourne, o número 1 do mundo Jannik Sinner se classificou nesta segunda-feira, 13, para a 2ª rodada do Aberto da Austrália graças à vitória em três sets, incluindo dois tie-breaks, sobre o chileno Nicolas Jarry (35º ).

Na Rod Laver Arena, o italiano de 23 anos venceu por 7-6 (7/2), 7-6 (7/5) e 6-1 em 2 horas e 40 minutos. Muito acirrado nas duas primeiras rodadas, o duelo pendeu a favor de Sinner quando este finalmente conseguiu vencer o adversário no início do terceiro set (2-0). Após uma segunda quebra, que lhe permitiu abrir 5 a 1, o italiano concluiu o jogo com seu saque, já no primeiro match point.

“Hoje foi um jogo acirrado porque nos primeiros sets a vitória poderia ter ido para os dois sentidos”, disse Sinner, que não experimentou uma derrota desde que perdeu para Carlos Alcaraz na final do torneio de Pequim, em outubro.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, não fez diferente, estreando com uma vitória tranquila sobre o cazaque Alexander Shevchenko.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 3-1, 7-5 e 6-1, em uma hora e 54 minutos. O espanhol de 21 anos vai enfrentar na segunda rodada o japonês Yoshihito Nishioka, que eliminou o tunisiano Aziz Dougaz em quatro sets.

Recordista de títulos do Grand Slam, o sérvio Novak Djokovic venceu o americano Nishesh Basavareddy (N.107), que conseguiu bater o ex-número 1 do mundo no primeiro set.

Djokovic fechou o jogo com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 58 minutos, e se juntou na segunda rodada a outros favoritos ao título como Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. O próximo adversário de Sérvio, atual número 7 do mundo, será o português Jaime Faria (N.125).

Em outro jogo do dia, mais uma decepção para o tênis brasileiro um dia após a eliminação de Thiago Monteiro. Thiago Wild travou um duelo acirrado de quase quatro horas com o húngaro Fabian Marozsan (59º) e perdeu por 3 sets a 2 com parciais de 6-3, 6-7 (5/7), 7-5, 5-7 e 7 -5.

Marozsan vai enfrentar na segunda fase o americano Frances Tiafoe, que eliminou o francês Arthur Rinderknech.