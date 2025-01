Brasileiro sensação enfrenta top-9 do ATP em estreia de Grand Slam

João Fonseca estreia no Australian Open nesta terça-feira - Foto: Sarah Stier/ AFP

O brasileiro João Fonseca está na contagem regressiva para fazer a sua estreia em Grand Slam. Na primeira fase do Australian Open, o tenista de apenas 18 anos enfrentará o russo Andrey Rublev na manhã desta terça-feira, 14, às 6h30, com transmissão na ESPN.

Mesmo com a pouca idade, João já vem chamando atenção pela qualidade, principalmente nas últimas aparições. O brasileiro chega para o Grand Slam com 13 vitórias consecutivas, não tendo perdido sequer um set em oito duelos. No período, conquistou o Next Gen ATP Finals e Challenger de Canberra.

Entretanto, para seguir vivo na sua primeira aparição no Australian Open, Fonseca não terá vida fácil e enfrentará o nono melhor tenista do ranking do ATP. Para o duelo, Rublev não chega no melhor dos cenários, vindo de uma derrota no ATP de Hong Kong.

O encontro será protagonizado na quadra Margaret Court, a segunda maior do complexo do Australian Open, que tem teto retrátil para proteção contra as chuvas. Será o quarto da programação.