Bahia renova empréstimo de Matheus Bahia no Ceará

Matheus Bahia durante treino com o Ceará - Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Bahia retornou por mais uma temporada o empréstimo do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que segue no Ceará. O jogador de 25 anos foi titular na campanha de acesso do Vozão à Série A de 2025. O novo contrato possui a opção de compra ao fim da atual temporada.

Vestindo a camisa do Vozão, Matheus somou 49 jogos em 2024, colaborando com sete assistências, sendo quatro delas na Série B. Além da conquista de acesso à elite, também levantou o título de campeão cearense, em final decidida contra o Fortaleza.

Com a camisa do Bahia, o lateral fez parte do elenco titular por quatro temporadas, somando 117 jogos, acumulando seis assistências e quatro gols.