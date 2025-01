Tático e finalizações: Rogério Ceni comanda treino em Girona

Rogério Ceni comandando treino do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

No terceiro treino em Girona, na Espanha, o elenco do Bahia seguiu a todo vapor com os ajustes da pré-temporada. Ao comando do treinador Rogério Ceni, na manhã desta segunda-feira, 13, os atletas realizaram atividades táticas e de finalizações.

A sessão iniciou às 09h30 (05h30 de Brasília), com uma breve atividade de 30 minutos na academia. Na sequência, usando metade do campo, o treinador dividiu o grupo para realizar uma atividade tática, com ênfase na troca de passes e finalizações.

O restante do elenco, em outro espaço, foi orientado em um treino de jogadas laterais e chutes da entrada da grande área. Após o fim da sessão, os grupos trocaram de lugar.

No segundo movimento, os atletas foram divididos em três times para uma atividade técnica, de combinação de jogadas laterais e finalização dentro da grande área. Na última parte, com dois times montados, o treinador fez um novo treinamento tático.

Confira a programação do Bahia em Girona:

Segunda – 09h e 16h

Terça – 11h

Quarta (Jogo-treino) – 12h

Quinta – 15h30

Sexta – 09h e 16h

Sábado – 09h

Domingo – 09h e 16h