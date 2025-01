Bahia confirma saída de atacante para o exterior

Rafael Ratão durante treino do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia anunciou, na manhã desta segunda-feira, 13, o empréstimo do atacante Rafael Ratão ao Cerezo Osaka, do Japão. A transferência será válida por uma temporada e inclui uma cláusula de opção de compra ao final do contrato.

Rafael Ratão chegou ao Bahia em 2023 e acumulou 54 partidas, marcando 10 gols e contribuindo com quatro assistências. Em comunicado, o clube agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sucesso no novo desafio da carreira.

O Cerezo Osaka anunciou a contratação de Rafael Ratão em suas redes sociais e torcedores desejaram sucesso.