Alcaraz e Sinner vencem e vão às semifinais do ATP 500 de Pequim

O tenista espanhol Carlos Alcaraz (N.3) e o italiano Jannik Sinner (N.1) se classificaram para as semifinais do torneio ATP 500 de Pequim ao vencerem nesta segunda-feira o russo Karen Khachanov, por 7-5 e 6-2, e o tcheco Jiri Lehecka, 6-2 e 7-6 (8/6), respectivamente.

Num primeiro set acirrado, Alcaraz, que já tem em sua galeria com quatro títulos de torneios de Grand Slam, usou seu melhor repertório em momentos difíceis para vencer o primeiro set: primeiro quando devolveu a quebra assim que sofre um break point com 3 a 2 no placar e depois quando o russo estava a duas bolas de quebrar novamente (4-4), o que o deixaria a um game e serviço de vencer o primeiro set.

Após essa batalha, Khachanov manteve a partida equilibrada até ter seu saque quebrado no quinto game e acabar perdendo a partida.

"Procuro sempre ser agressivo, usando golpes fortes, e sinto que não tenho medo de mostrar isso", disse Alcaraz após obter sua sétima vitória consecutiva.

"Durante os últimos jogos as coisas correram bem. Estou batendo muito bem na bola, estou me movimentando bem e não estou deixando meus adversários jogarem o seu melhor tênis. É disso que gosto e quero em cada jogo", acrescentou.

O jovem murciano de 21 anos enfrentará nas semifinais outro russo, Daniil Medvedev (N.5), que derrotou o italiano Flavio Cobolli (N.32) por 6-2 e 6-4.

Alcaraz e Medvedev já se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do espanhol, a última delas nas semifinais do último torneio de Wimbledon.

"Não é uma situação fácil" para Sinner

Quem também avançou para as semifinais foi Sinner, número 1 do mundo, que parece ter deixado de lado seus problemas de doping, depois de a Agência Mundial Antidoping ter anunciado que recorreu da absolvição do tenista por dois testes positivos em março, e venceu o tcheco Jiri Lehecka (N.37) por 6-2 e 7-6 (8/6).

"Tento me concentrar no meu trabalho e fazer tudo o que posso para estar pronto para jogar", disse Sinner, embora tenha admitido que "não é uma situação fácil".

"Tento sempre dizer a mim mesmo que não fiz nada de errado, mas é claro que houve muitas noites sem dormir" desde março, quando testou positivo, o que o italiano atribui a uma "contaminação acidental" através de um spray usado por seu fisioterapeuta.

Na semifinal Sinner enfrentará o chinês Yunchaokete Bu (N.96), que surpreendeu o russo Andrey Rublev (N.6) ao vencer por 7-5 e 6-4.

No feminino, avançaram para a próxima rodada a bielorrussa Aryna Sabalenka, principal favorita, a japonesa Naomi Osaka, a espanhola Cristina Bucsa e a ídolo local Zheng Qinwen (N.7), que derrotou a argentina Nadia Podoroska (N.66) por 6-3 e 6-2.