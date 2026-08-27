Carrasco do Brasil em Copa do Mundo, goleiro é anunciado pelo Barcelona

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira, 27, um velho conhecido dos brasileiros. Aos 31 anos, o goleiro Dominik Livakovic chega ao clube culé, sendo reconhecido por muitos torcedores do Brasil como o algoz da eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia na Copa do Mundo de 2022.

O croata assinou contrato por quatro temporadas, até 30 de junho de 2030, em uma negociação que pode chegar a quatro milhões de euros, cerca de R$ 24 milhões.

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O acordo prevê dois milhões de euros fixos e outros dois milhões em metas. No entanto, apesar da chegada ao clube catalão, a passagem de Livakovic pelo elenco principal do Barça pode ser curta neste primeiro momento.

Goleiro pode ser emprestado

A ideia do Barcelona é ter Livakovic como reserva imediato de Joan García, atual dono da titularidade. Hoje, essa função pertence ao polonês Wojciech Szczesny, que tem contrato até o fim da temporada e não deve renovar o vínculo.

Com isso, o planejamento do clube é emprestar o croata neste primeiro momento. A expectativa é que ele retorne ao Barcelona no meio de 2027 para assumir a posição de segundo goleiro do elenco.

Livakovic contra o Brasil na Copa

Livakovic ficou marcado para os brasileiros pela atuação na Copa do Mundo de 2022 no Catar, em que foi o goleiro titular da Croácia durante a eliminação do Brasil nas quartas de final.

Na ocasião, a Seleção Brasileira abriu o placar na prorrogação, mas sofreu o empate croata no fim do tempo extra e acabou eliminada nos pênaltis. Livakovic foi um dos personagens da classificação da Croácia e se consolidou como um dos destaques daquela campanha.

Livakovic pela Croácia - Foto: Reprodução I Instagram

Passagens por Dinamo, Fenerbahçe e Girona

Revelado no futebol croata, Livakovic defendeu o Dinamo Zagreb até 2023, quando se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia.

No clube turco, perdeu espaço após a chegada de Ederson, em 2025, com sua história se conectando mais uma vez a um brasileiro. Depois disso, foi emprestado ao Girona e retornou ao Dinamo antes de acertar com o Barcelona.

Agora, o goleiro chega ao Barça como uma opção experiente para a posição e com contrato longo, mesmo que o primeiro movimento do clube seja uma possível saída por empréstimo antes de sua incorporação definitiva ao elenco.