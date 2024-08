Alvo do Bahia, atacante do Grupo City é anunciado no Corinthians

Talles Magno com a camisa do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 9, a chegada do atacante Talles Magno, de 22 anos, por empréstimo de um ano junto ao New York City, dos Estados Unidos. A negociação, que vinha sendo alvo de especulações e chegou a envolver o Bahia como possível destino do jogador, foi concretizada com opção de prorrogação do vínculo e preferência de compra por parte do clube paulista.

Talles Magno agora aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para saber se poderá estar à disposição do técnico na partida contra o Bragantino, marcada para este sábado, às 21h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa de número 19, Talles é o quinto reforço do Timão nesta janela de transferências, juntando-se a Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana e Charles, que já haviam sido confirmados anteriormente pelo clube.



Entusiasmado com a nova fase, o atacante destacou a importância de atuar pelo Corinthians e afirmou estar pronto para contribuir com a equipe. “Estou muito feliz. Sabemos que nunca se recusa uma proposta do Corinthians. É um clube muito grande. Estou aqui para novos desafios, estou aqui para brigar muito, para lutar. Para que a gente consiga muitas coisas positivas neste e no próximo ano”, declarou Talles Magno, evidenciando sua determinação em alcançar conquistas com o novo clube.