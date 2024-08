Após duelos com provocações, treinadores da dupla Ba-Vi trocam elogios

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A rivalidade existente nas arquibancadas acabou sendo aflorada nos últimos confrontos entre Bahia e Vitória. Porém, ao contrário dos atletas em campo que já jogaram milho e fizeram pescaria em 2024, os treinadores das duas equipes vão no sentido contrário e trocam elogios.

Além de terem sido ex-jogadores, os dois tiveram o seu último trabalho, antes de chegar na Bahia, no comando do São Paulo e agora são vizinhos.

“A gente está constantemente cruzando aqui, na quadra de tênis, eu estava com as crianças no parquinho, ele chegou lá também”, comentou o treinador Thiago Carpini.

Thiago Carpini, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Carpini ainda continuou. “A gente conversa de Bahia, de Vitória, fala do Brasileiro, fala do São Paulo. Eu gosto muito do Rogério como pessoa, como profissional. É um ídolo, admiro a trajetória dele. É unânime, independente de qualquer time que a gente torça, não reconhecer um profissional do tamanho dele”.

Do outro lado, o treinador do Esquadrão foi questionado em relação ao contato com o comandante do Leão, durante coletiva após o jogo contra o Botafogo.



“Encontrei uma vez com ele, moramos no mesmo condomínio. Conversamos muito, é extremamente simpático e educado no dia a dia. Ele é um menino nota 10”.

Ceni ainda aproveitou para elogiar o companheiro de profissão.

“O Vitória vem subindo de aproveitamento nos últimos jogos. Se encontra em posição delicada ainda, mas vem demonstrando bons jogos, competindo cada vez mais e alterando um sistema ou outro de jogo”.

Rogério Ceni e Thiago Carpini chegam para o clássico em situações opostas. Enquanto o Tricolor não vence na Série A há um mês, o treinador Rubr-Negro desfruta de uma campanha de recuperação, acumulando 100% de aproveitamento nas duas rodadas do returno.