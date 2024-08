Passando fome? Atacantes do Bahia chegam a clássico na seca de gols

Thaciano tem a situação mais crítica entre os jogadores de ataque do Esquadrão - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Após um início arrasador no Brasileirão, o Bahia passou a apresentar suas primeiras oscilações dentro da competição. Agora, na semana do clássico Ba-Vi, o Esquadrão de Aço chega para o embate com um jejum de seis jogos sem vencer no certame. A situação só não seria pior porque, nesta quarta, o Tricolor venceu o Botafogo e avanço de fase na Copa do Brasil.

Se os números dentro do Campeonato Brasileiro não tem sido bons, a situação dos principais atacantes do Bahia, atualmente, também não inspiram muita confiança. A última vez que Thaciano ou Everaldo balançaram as redes tem quase um mês.

Um dos principais jogadores do Bahia, Thaciano tem a situação mais crítica entre os jogadores de ataque do Esquadrão. A última vez que o jogador de 28 anos marcou um gol aconteceu no dia 4 de julho, no triunfo contra o Juventude, por 2 a 0. De lá para cá, foram nove jogos em que o atacante não deu sequer uma assistência.

Já Everaldo tem uma situação um pouco menos complicada. O camisa 9 do Tricolor de Aço balançou as redes pela última vez na partida contra o Athletico-PR, em que o Bahia venceu pelo placar de 3 a 1. Depois disso, foram seis jogos de seca.

Biel também marcou pela última vez contra o Furacão, mas o jogador tem uma partida a menos durante o respectivo período. A exceção dentro os atletas ofensivos fica por conta do uruguaio Lucho Rodriguez que, após ser criticado pelas primeiras atuações, marcou o gol que garantiu a classificação tricolor na Copa do Brasil, nesta quarta.