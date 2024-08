Reformulado, Vitória tem grandes mudanças comparado ao primeiro Ba-Vi

Novo contratado, volante Ricardo Ryller deve jogar seu primeiro clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após anos de escassez de clássicos, a dupla Ba-Vi vai se enfrentar neste domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sexta vez na temporada 2024. Neste período, o elenco Rubro-Negro passou por profunda reformulação, que começou com a troca do comando técnico, saindo Condé entrando Carpini, porém, as alterações não pararam aí.

Do time titular que empatou com o Bahia em 2 a 2, em jogo realizado no dia 21 de abril, o Leão da Barra terá quatro modificações confirmadas. Do time principal, restam Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, William Oliveira e Osvaldo, além da possibilidade de Alerrandro estar entre os 11 que começarão o duelo no mando de campo do Esquadrão.

Confira as mudanças:

Lateral-Direita: Sai Zeca e entra Willean Lepo (que entrou no segundo tempo do primeiro confronto).

Zagueiro: Bruno Uvini deixa o time para entrada de Neris.

Meio de Campo: Saem Rodrigo Andrade e Léo Naldi para as entradas de Luan e Ricardo Ryller. Outra modificação é ausência de Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ataque: A dúvida fica por conta da utilização do atacante Alerrandro no time titular.

Com isso, o provável time Rubro-Negro para domingo deve ser o seguinte: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William Oliveira, Luan e Ricardo Ryller; Carlos Eduardo, Osvaldo e Janderson.