Com novidades, Vitória inicia preparação para o clássico Ba-Vi

Com a semana livre de trabalho, o elenco do Vitória iniciou a preparação para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os trabalhos desta terça-feira, 6, foram iniciados com um circuito de força e potência muscular no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura, ministrado pelo preparador físico Caio Gilli.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini orientou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido com transição. Por fim, o trabalho foi encerrado no espaço total do campo.

O volante Caio Vinícius deu continuidade a transição física, orientado pelo preparador assistente Vinícius Franco. As novidades no treinamento foram as presenças do lateral-direito Willean Lepo e Everaldo, que participaram normalmente das atividades com bola. O grupo volta a labuta na tarde desta quarta-feira, na Toca do Leão.

Vindo de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Leão da Barra tem 21 pontos somados em 21 jogos disputados, ocupando a 15ª posição na classificação geral.