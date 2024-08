Cadeado fechado! Nova dupla de defesa do Vitória ainda não sofreu gols

Para o duelo contra o Bahia, na tarde deste domingo, o Vitória não terá desfalque defensivo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A chegada do zagueiro Neris parece ter dado outro fôlego para o sistema defensivo do Vitória. Outrora tratada como incontestável, a fortaleza rubro-negra se mostrou 'de areia', principalmente após a lesão de Camutanga e a necessidade de encontrar um substituto para fazer dupla com Wagner Leonardo.

Desde que estreou na equipe do Leão da Barra, não foram somente as vitórias conquistadas diante de Palmeiras e Cuiabá que avalizaram a chegada do novo defensor de 32 anos. Além disso, o time rubro-negro não sofreu gols e as atuações têm demonstrado mais consistência.

Com uma lesão de ligamento colateral anterior (LCA), Camutanga não atua mais na temporada 2024. Dessa forma, Neris deverá ser o nome necessário para o técnico Thiago Carpini fechar o cadeado rubro-negro no sistema defensivo para o restante do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, inúmeros foram os jogadores tentados para a posição. Além do colombiano Zapata, que não faz mais parte do elenco do Vitória, Carpini ainda experimentou Bruno Uvini, mas que não agradou, e improvisou o volante Caio Vinícius e o lateral-direito Willean Lepo, mas sem o mesmo rendimento.

Para o duelo contra o Bahia, na tarde deste domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Vitória não terá desfalque defensivo. A expectativa é que a defesa seja composto por Willean Lepo, Neris, Wagner Leonato e Lucas Esteves.