Alvo do Bahia, Gabigol tem valor de mercado reduzido em quase metade | A TARDE

Suspenso do futebol após suspeita de fraude no exame anti-doping, Gabriel Barbosa, o Gabigol, já sente os reflexos da punição. O atacante, que é alvo do Bahia, perdeu valor de mercado.

De acordo com o portal Transfermarkt, especializado no mercado do futebol, o preço do passe Gabigol abaixou em 8 milhões de euros depois do dia 28 de março, quando a suspensão foi divulgada.

Com isso, segundo o site, o valor de mercado do atacante do Flamengo agora é de 9 milhões de euros, cerca de R$ 48,8 milhões, que é quase metade do passe estipulado antes da punição.

Comparado a um período de cerca de dois anos atrás, em abril de 2022, Gabigol valia 26 milhões de euros (mais de R$ 134 milhões à época), seu maior valor de mercado registrado no portal.