América RN x Juazeirense: saiba onde assistir, escalações e mais

Juazeirense luta por vaga nas oitavas de final da Série D - Foto: Ascom / Juazeirense

Hoje é dia de decisão. América-RN e Juazeirense se enfrentam neste domingo, 10, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Cancão representa a Bahia na fase decisiva da Série D

Único baiano vivo, a Juazeirense garantiu sua vaga no mata-mata ao terminar na quarta colocação do Grupo A4, com 22 pontos somados, acumulando seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 15 sofridos, com aproveitamento de 52%.

A equipe chega para jogo decisivo após o empatar o jogo de ida por 1 a 1 no Adauto Moraes e busca a classificação em Natal. O time do norte do estado quer repetir o feito histórico de 2017, quando eliminou o América em plena Arena das Dunas e e conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Para avançar de fase, o Cancão precisa de uma vitória simples. Caso termine empatado, a vaga para às oitavas de final será decidida nos pênaltis.

Americanos ainda não perderam jogando na Arena das Dunas

Já o Mecão terá o apoio da sua apaixonada torcida. Os potiguares estão invictos atuando como mandantes na quarta divisão nacional, onde somam cinco vitórias e dois empates em sete jogos na Arena das Dunas. Em busca da redenção, o time americano fez uma campanha sólida e liderou o Grupo A3 da competição nacional, somando os mesmos 27 pontos do Santa Cruz, ficando a frente pelos critérios de desempate.

Time rubro tem retorno de artilheiro que reencontra o Cancão

Para a partida, o técnico Gerson Gusmão terá os retornos do zagueiro Heitor e do centroavante Salatiel, artilheiro do América, ex-Juazeirense e carrasco no acesso do time baiano em 2017, recuperados de lesão.

Juazeirense vem com base da equipe consederada titular

O técnico Leandro Campos contará com seus principais jogadores em relação aos onze iniciais. Peças importantes como o zagueiro Zé Romário, o meia Arthur Caculé e o atacante Alexsandro estarão à disposição.

Onde assistir ao vivo:

Metrópoles (Youtube)

Horário: 16h

Local: Arena das Dunas, em Natal-RN

Arbitragem: Denis Ribeiro da Silva Serafim-AL

Assistentes: Rondinelli dos Santos Tavares e Maria de Fátima Mendonça da Trindade - ambos de AL 4° árbitro: Moisés Estevão de Moura Lima-RN

Escalações prováveis de América-RN x Juazeirense

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues (Heitor), Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza e Dudu (Salatiel); Hebert e Giva. Técnico: Gerson Gusmão.

Juazeirense: Pedro Campanelli; Wilson, Zé Romário, Marcelo e Daniel; Elivélton, Emerson e Arthur Caculé; Alexsandro (Jefinho), Bravo e Ian. Técnico: Leandro Campos.