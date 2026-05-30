Ancelotti toma decisão sobre Neymar após lesão na panturrilha

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O técnico da Seleção Brasileira, Carlos Ancelotti, afirmou na manhã deste sábado, 30, que não cogita cortar Neymar da Copa do Mundo. O atleta apresentou uma lesão muscular na panturrilha direita e continuará integrado ao grupo durante o processo de recuperação.

Em entrevista concedida antes do treino da equipe brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador explicou a situação do jogador.

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“Para ser claro: ele vai estar conosco até o dia em que se recuperar e ficar disponível. Pensamos que ele poderá estar recuperado para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Se não puder se recuperar para o primeiro, vai se recuperar para o segundo jogo”, disse.

“Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26, e estes 26 vão disputar a Copa do Mundo. Por azar, Neymar teve esse pequeno problema que não lhe permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando muito bem individualmente”, acrescentou.

O que aconteceu com Neymar?

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, revelou que Neymar sofreu uma ruptura parcial das fibras musculares, e não apenas um edema leve, como havia sido inicialmente informado pelo Santos Futebol Clube.

O craque sentiu o problema no dia 17 de maio, durante uma partida do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, quadro confirmado oficialmente pelo departamento médico da CBF.

O camisa 10 não enfrentará o Panamá no amistoso deste domingo, 31, nem o Egito, em partida marcada para o dia 6 de junho.

Segundo a equipe médica, o tempo estimado de recuperação é de duas a três semanas, período em que o atleta passará por tratamento intensivo sob os cuidados da comissão médica da Seleção.