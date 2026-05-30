Pra quitar 'dívida' de vencer fora de casa, Vitória encara o Santos na Vila Belmiro

Classificado para a final da Copa do Nordeste com um placar agregado elástico (10 a 5) na semifinal; garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil depois de eliminar o atual campeão da competição; e com uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro (11º, mas com um jogo a menos do que a maioria dos adversários). A boa fase do Vitória não pode gerar outra sensação em sua torcida senão a de extrema satisfação.

No entanto, uma coisa ainda incomoda tanto o elenco quanto a massa rubro-negra: pela Série A, o time não conseguiu, até então, vencer ninguém quando a partida aconteceu longe dos seus domínios. Essa é a única dívida que os comandados do técnico Jair Ventura permanecem a ter com seus apoiadores, mas o débito pode chegar ao fim hoje, caso supere o Santos, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

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No último jogo que terá pela Série A antes da parada para a Copa do Mundo, a equipe baiana vai ter a chance de se despedir em grande estilo dos seus torcedores – e, ao mesmo tempo, dizer adeus também a esse tabu incômodo. Por mais que naturalmente seja mais difícil se impor como visitante, talvez seja o Peixe o adversário ideal para que isso finalmente ocorra, dado que o clube tem mostrado dificuldade de performar bem dentro de casa.

O Santos só venceu um dos últimos três jogos que fez como mandante: perdeu para o Coritiba por 3 a 0 e, recentemente, também foi superado pelo Fluminense (3 a 2). Além disso, não conta com o seu principal jogador, Neymar, que já está concentrado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), convocado para defender a camisa da Seleção no Mundial.

Independentemente das circunstâncias, Jair Ventura já expressou em entrevista coletiva o incômodo com o fato de o Colossal ainda não ter vencido fora, ainda mais que, para ele, o Vitória tem, sim, grandes pretensões no Nacional.

A gente tem um jogo a menos ainda, está muito equilibrado. Nosso campeonato é de olhar para cima. Jair Ventura - técnico do Leão

"Sobre jogar fora, claro que nos incomoda, queremos acabar com isso o quanto antes. Mas estamos no caminho certo, estamos em três competições ”, avaliou o treinador após a derrota para o RB Bragantino, em Bragança Paulista, último jogo do Vitória fora de casa pela Série A.

Lesões dos dois lados

Abatido, o Santos não vive bom momento na elite (está dentro da zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas 18 pontos), e ainda tem baixas relevantes para o duelo: além de Neymar, o meia Rollheiser também não poderá ir para jogo.

O atleta é peça importante do esquema do técnico Cuca, sendo considerado, atualmente, titular absoluto – fez, recentemente, dois gols contra o Bahia. Para piorar, Thaciano e Gabriel Menino, que surgiriam como opções para substituí-lo, estão lesionados.

Em contrapartida, o Vitória não conta com o zagueiro Cacá, suspenso, e tampouco com o lateral Nathan Mendes, que foi às redes no meio da semana contra o ABC – o jogador precisou ser sacado pelo técnico durante o duelo por conta de uma entorse no joelho.

E, por falar em lesão, a lista de atletas que não estão entre os selecionáveis de Jair Ventura por esse motivo é extensa. Anderson Pato, Camutanga, Edu, Dudu, Mateus Silva, Riccieli e Rúben Ismael estão em processo de recuperação. Ao menos os meias Matheuzinho e Martínez poderão atuar - eles foram poupados no embate da Copa do Nordeste.