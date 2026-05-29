Brasileiro João Fonseca choca o mundo e elimina Djokovic de virada

O brasileiro João Fonseca conquistou a maior vitória da sua carreira na tarde desta sexta-feira, 29. Fã declarado de Novak Djokovic, o jovem de 19 anos venceu o ídolo de virada depois de estar perdendo por 2 sets a 0 e avançou pela primeira vez às oitavas de final de um Grand Slam.

João conseguiu três aces seguidos durante a batalha de 4h53 e superou o número quatro do ranking com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. Ele é apenas o segundo tenista do mundo a arrancar uma virada em Roland Garros contra Djokovic depois de estar perdendo por 2 sets a 0, alcançando o feito do austríaco Jurgen Melzer em 2010.

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O brasileiro faz a sua melhor campanha em um Grand Slam e agora espera o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o americano Tommy Paul. Em duelos anteriores contra o top-4 do ranking, ele perdeu para o italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e o alemão Alexander Zverev.

Novak Djokovic, por outro lado, era o único campeão de Grand Slam vivo na chave de Paris e deixou escapar uma grande chance de se isolar como o maior recordista da categoria.

João Fonseca entrou pela primeira vez para um jogo na quadra Philippe Chatrier, a principal do torneio e palco do tri de Gustavo Kuerten. O carioca viveu tudo isso justamente no dia do aniversário da mãe Roberta, que viu a conquista histórica do filho na arquibancada.