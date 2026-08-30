Ancelotti vai assistir João Pedro e ele faz um gol a favor e um contra

João Pedro viveu um jogo de personagem neste domingo, 30, em Stamford Bridge. Observado de perto por Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, o atacante marcou um gol, participou de outros dois e também fez contra na vitória do Chelsea sobre o Brighton por 4 a 3, pela Premier League.

O brasileiro queria mostrar serviço - e fez. Sendo um dos nomes mais ativos da partida, além de balançar as redes, deu trabalho à defesa adversária com dribles, uma caneta e participação direta nas principais jogadas ofensivas dos Blues.

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Desde a Copa do Mundo de 2026, em que João Pedro ficou de fora da escalação relacionada por Carlo Ancelotti mesmo sendo tido como uma certeza por muito tempo, a relação do atacante com o técnico se traduziu em quatro anos de chances para João Pedro provar que merece disputar o Mundial de 2030, em que a Seleção Brasileira ainda estará sob o comando de Ancelotti.

João Pedro participa de três gols

O Chelsea começou em ritmo forte e abriu o placar logo aos três minutos. João Pedro cabeceou para o gol, goleiro e zagueiro do Brighton se atrapalharam na tentativa de afastar, e Lavia aproveitou o rebote para fazer 1 a 0.

Aos 12 minutos, o brasileiro chamou atenção ao dar uma caneta em um marcador. Pouco depois, participou de novo lance decisivo: achou Rogers pela esquerda, e o inglês cruzou para Pedro Neto marcar o segundo do Chelsea.

João Pedro ainda perdeu uma boa chance aos 24 minutos, após jogada de Pedro Neto pela linha de fundo. Mas não demorou para se redimir. Aos 31, Hato puxou contra-ataque pela esquerda e tocou para o atacante, que finalizou para fazer 3 a 0.

João Pedro pelo Chelsea - Foto: Divulgação I Chelsea

Brighton reage com gol contra do brasileiro

Ainda no primeiro tempo, o Brighton diminuiu. Aos 35 minutos, Dibu Martínez fez a primeira defesa, mas Yalcouyé aproveitou o rebote, chutou forte, viu a bola bater na trave e entrar.

Na volta do intervalo, João Pedro seguiu incomodando a defesa adversária e criou mais problemas para o marcador Kadioglu. Aos 18 minutos, porém, acabou participando do segundo gol do Brighton de forma negativa. Gross cruzou pela direita, e o brasileiro, na tentativa de afastar, mandou contra o próprio gol.

A reação dos visitantes deixou o jogo aberto, mas o Chelsea voltou a ampliar aos 29 minutos, quando Palmer arrancou pela intermediária e acertou um chute forte da meia-lua para fazer 4 a 2.

No último minuto, Gross aproveitou sobra na área após cobrança de lateral e marcou de cabeça, fechando o placar em 4 a 3.

Chelsea mantém 100% e mira clássico

Com o resultado, o Chelsea chegou à segunda vitória em dois jogos na Premier League e aparece na terceira colocação, com seis pontos, atrás de Manchester City e Hull City.

O próximo compromisso dos Blues será o clássico contra o Arsenal, no próximo domingo. O Brighton, por sua vez, tem uma vitória e uma derrota e ocupa a oitava colocação, voltando a campo no sábado, contra o Leeds.