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Antonelli termina no pódio e se torna o campeão mais jovem da Fórmula 1

Aos 20 anos, piloto da Mercedes superou marca obtida por Sebastian Vettel em 2010

Gustavo Zambianco
Por
Kimi Antonelli é campeão da Fórmula 1
Kimi Antonelli é campeão da Fórmula 1 - Foto: YURI CORTEZ / AFP

O piloto da Mercedes, Kimi Antonelli sagrou-se campeão da temporada de 2026 da Fórmula 1, neste domingo, 1, após terminar o Grande Prêmio do México na terceira colocação. Com os 15 pontos conquistados, o italiano chegou a 390 pontos e não pode mais ser alcançado pelos adversários na classificação, se sagrando o campeão mais novo da categoria.

A vitória no México ficou com Max Verstappen, da Red Bull, que largou em quarto lugar. Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou na segunda posição, enquanto Antonelli completou o pódio. Único brasileiro no grid, Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 11º.

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A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. A programação começa na sexta-feira, 6, com a realização dos dois primeiros treinos livres.

Antonelli se torna o piloto mais jovem a ser campeão da Fórmula 1

Além de conquistar o título do campeonato mundial de pilotos da temporada de 2026 da Fórmula 1, Kimi Antonelli também se tornou o piloto mais jovem a realizar tal feito, ultrapassando o tetracampeão Sebastian Vettel.

Quais os pilotos mais jovens a vencerem a Fórmula 1?

Aos aos 20 anos, 2 meses e 7 dias de idade, Kimi Antonelli se tornou o piloto mais jovem a vencer o campeonato mundial, liderando a seleta lista que é composta por:

  1. Sebastian Vettel, 23 anos, 4 meses e 11 dias;
  2. Lewis Hamilton, 23 anos, 9 meses e 26 dias;
  3. Fernando Alonso, 24 anos, 1 mês e 27 dias;
  4. Max Verstappen, 24 anos, 2 meses e 12 dias.
Kimi Antonelli é campeão da Fórmula 1
Kimi Antonelli é campeão da Fórmula 1 - Foto: YURI CORTEZ / AFP

Como foi o GP do México?

Verstappen ganhou duas posições logo na largada e assumiu o terceiro lugar. Na sequência, avançou mais uma colocação após uma disputa envolvendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton, na qual os dois pilotos da Ferrari ultrapassaram os limites da pista. Pelo incidente, o monegasco recebeu uma punição de cinco segundos.

Outro episódio nos primeiros momentos da prova envolveu George Russell e Isack Hadjar. O piloto da Mercedes recebeu uma penalidade de dez segundos após tocar no adversário, que rodou e caiu para a última posição.

Max Verstappen, piloto da Red Bull
Max Verstappen, piloto da Red Bull - Foto: YURI CORTEZ / AFP

A Aston Martin também teve uma corrida complicada. Fernando Alonso foi aos boxes e não retornou à pista, enquanto Lance Stroll abandonou a disputa durante a prova.

Na 28ª volta, Leclerc cumpriu a punição nos boxes, permitindo que Verstappen avançasse. Hamilton, que ainda não havia feito sua parada, assumiu a liderança provisória. Depois da troca de pneus do britânico, Antonelli chegou a ocupar a primeira posição.

O italiano foi aos boxes posteriormente, uma volta antes de Valtteri Bottas sofrer uma quebra na suspensão e bater na barreira de proteção. O acidente provocou a interrupção da corrida com bandeira vermelha para os reparos no local.

Acidente provoca paralisação da corrida

Após mais de 30 minutos de interrupção, os pilotos voltaram à pista para uma largada parada. Hamilton foi agressivo e assumiu a segunda posição, mas Verstappen conseguiu manter a liderança.

Antonelli também avançou no pelotão e ultrapassou Leclerc para recuperar o terceiro lugar. Mais tarde, Oliver Bearman abandonou após uma colisão com Nico Hulkenberg.

Na volta 59, Oscar Piastri atingiu a roda traseira esquerda de Arvid Lindblad, que rodou e bateu na barreira de proteção. O acidente provocou a entrada do safety car.

Após a relargada, as três primeiras posições permaneceram inalteradas até a bandeirada final, confirmando a vitória de Verstappen e o terceiro lugar de Antonelli, resultado que assegurou o título ao italiano.

Classificação final do GP do México

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Isack Hadjar (Red Bull)
  13. Ryo Hirakawa (Haas)
  14. Alexander Albon (Williams)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Nico Hulkenberg (Audi)
  17. Sergio Perez (Cadillac)
  18. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — não completou
  19. Oliver Bearman (Haas) — não completou
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) — não completou
  21. Lance Stroll (Aston Martin) — não completou
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) — não completou
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Antonelli Bortoleto formula 1

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