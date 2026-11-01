Antonelli termina no pódio e se torna o campeão mais jovem da Fórmula 1

O piloto da Mercedes, Kimi Antonelli sagrou-se campeão da temporada de 2026 da Fórmula 1, neste domingo, 1, após terminar o Grande Prêmio do México na terceira colocação. Com os 15 pontos conquistados, o italiano chegou a 390 pontos e não pode mais ser alcançado pelos adversários na classificação, se sagrando o campeão mais novo da categoria.

A vitória no México ficou com Max Verstappen, da Red Bull, que largou em quarto lugar. Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou na segunda posição, enquanto Antonelli completou o pódio. Único brasileiro no grid, Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 11º.

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A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. A programação começa na sexta-feira, 6, com a realização dos dois primeiros treinos livres.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆 The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old! #F1 #MexicoGP https://t.co/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Antonelli se torna o piloto mais jovem a ser campeão da Fórmula 1

Além de conquistar o título do campeonato mundial de pilotos da temporada de 2026 da Fórmula 1, Kimi Antonelli também se tornou o piloto mais jovem a realizar tal feito, ultrapassando o tetracampeão Sebastian Vettel.

Quais os pilotos mais jovens a vencerem a Fórmula 1?

Aos aos 20 anos, 2 meses e 7 dias de idade, Kimi Antonelli se tornou o piloto mais jovem a vencer o campeonato mundial, liderando a seleta lista que é composta por:

Sebastian Vettel, 23 anos, 4 meses e 11 dias; Lewis Hamilton, 23 anos, 9 meses e 26 dias; Fernando Alonso, 24 anos, 1 mês e 27 dias; Max Verstappen, 24 anos, 2 meses e 12 dias.

Kimi Antonelli é campeão da Fórmula 1 - Foto: YURI CORTEZ / AFP

Como foi o GP do México?

Verstappen ganhou duas posições logo na largada e assumiu o terceiro lugar. Na sequência, avançou mais uma colocação após uma disputa envolvendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton, na qual os dois pilotos da Ferrari ultrapassaram os limites da pista. Pelo incidente, o monegasco recebeu uma punição de cinco segundos.

Outro episódio nos primeiros momentos da prova envolveu George Russell e Isack Hadjar. O piloto da Mercedes recebeu uma penalidade de dez segundos após tocar no adversário, que rodou e caiu para a última posição.

Max Verstappen, piloto da Red Bull - Foto: YURI CORTEZ / AFP

A Aston Martin também teve uma corrida complicada. Fernando Alonso foi aos boxes e não retornou à pista, enquanto Lance Stroll abandonou a disputa durante a prova.

Na 28ª volta, Leclerc cumpriu a punição nos boxes, permitindo que Verstappen avançasse. Hamilton, que ainda não havia feito sua parada, assumiu a liderança provisória. Depois da troca de pneus do britânico, Antonelli chegou a ocupar a primeira posição.

O italiano foi aos boxes posteriormente, uma volta antes de Valtteri Bottas sofrer uma quebra na suspensão e bater na barreira de proteção. O acidente provocou a interrupção da corrida com bandeira vermelha para os reparos no local.

Acidente provoca paralisação da corrida

Após mais de 30 minutos de interrupção, os pilotos voltaram à pista para uma largada parada. Hamilton foi agressivo e assumiu a segunda posição, mas Verstappen conseguiu manter a liderança.

Antonelli também avançou no pelotão e ultrapassou Leclerc para recuperar o terceiro lugar. Mais tarde, Oliver Bearman abandonou após uma colisão com Nico Hulkenberg.

Na volta 59, Oscar Piastri atingiu a roda traseira esquerda de Arvid Lindblad, que rodou e bateu na barreira de proteção. O acidente provocou a entrada do safety car.

Após a relargada, as três primeiras posições permaneceram inalteradas até a bandeirada final, confirmando a vitória de Verstappen e o terceiro lugar de Antonelli, resultado que assegurou o título ao italiano.

✨ Aura ✨ #F1 #MexicoGP https://t.co/jd9hqHqk1F — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Classificação final do GP do México