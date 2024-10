Ao lado do filho, Popó faz treino aberto antes da luta contra El Chino

Popó em treinamento visando o Fight Music Show 5 - Foto: Gabriel Oliveira | Globo Esporte

Na preparação para o Fight Music Show 5, marcado para o próximo sábado, 12, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, o ex-pugilista Acelino "Popó" Freitas participou de um treino aberto nesta quinta-feira visando a luta contra o argentino Jorge 'El Chino' Miranda. O baiano compareceu ao Shopping D, em São Paulo, ao lado de Iago Freitas, seu filho.



"Eu sempre me dediquei muito, me preparei muito, independente do atleta. Eu sempre me preparei de maneira profissional. (...) Ganhar dinheiro é bom, é minha cara que está ali. Levantar o boxe é melhor ainda. É o esporte que mudou a minha vida. Não é o dinheiro que vem na frente, é o amor. Quando você faz com amor, você conquista tudo", comentou o pugilista depois do treinamento.

O treino aberto contou com um rápido aquecimento e, em seguida, Popó e Iago realizaram uma sequência de golpes com a manopla. Pai e filho ainda treinaram alguns golpes juntos. Vale mencionar que Mc Livinho, Fe Alves e Nego do Borel foram algumas das personalidades presentes no evento.

Adversário da vez, Jorge 'El Chino' Miranda soma 59 vitórias, um empate e 22 derrotas em lutas profissionais. O argentino participará do seu primeiro Fight Music Show.

Na última quarta-feira, 9, o ex-puglista fez um ato de solidariedade ao presentear Ademilson Silva, que teve sua Kombi apreendida por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com um novo veículo. O caso viralizou nas redes sociais e, comovido pela situação, Popó resolveu ajudar o homem de 52 anos.