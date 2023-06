Ao se despedir de Messi, Neymar deseja sorte e declara: “Te amo”

Lionel Messi, que não vai renovar contrato com o Paris Saint-Germain, fez seu último jogo com a camisa do clube francês neste sábado, 3. O agora ex-companheiro Neymar, usou as redes sociais para lamentar a saída do craque argentino e declarar seu amor pelo amigo, com quem também atuou no Barcelona.

“Irmão, não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais dois anos”, escreveu Neymar, que terminou com uma mensagem dizendo: “Muita sorte em sua nova etapa e que seja feliz. Te amo!”

Na publicação, Messi respondeu: “Obrigado, Ney! Além de tudo, fica isso que voltamos a gostar de brincar juntos e compartilhar o dia a dia. Desejo-te tudo de bom. Além de ser craque, você é uma pessoa linda e isso, no final, é o que vale. Eu te amo muito”, escreveu.

Longe da dupla e atualmente no Grêmio, o uruguaio Suárez também comentou na publicação de Neymar exaltando a amizade entre eles. “Que linda mensagem, Neymar. Foi muito bom voltar a vê-los juntos e mais lindo ainda é o carinho que existe um pelo outro, sempre a apoiar-se em tudo. Amo vocês, amigos”, respondeu um dos integrantes do antigo trio ‘MSN’, que fez sucesso no Barcelona.

Por fim, Neymar ainda repostou a mensagem de Messi com a mensagem: "Nos separamos mais uma vez", ao lado de emojis tristes.

Dentro de campo, a despedida de Messi terminou com derrota do campeão PSG, para o Clermont por 3 a 2. Os gols do Paris foram marcados por Mbappe e Sérgio Ramos, que também se despediu neste sábado.

Confira a publicação de Neymar: