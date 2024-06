Aos 16 anos, promessa é desconvocada e fica fora da Copa América

Moisés Paniagua, atacante boliviano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atleta Moisés Paniagua, do Always Ready e da seleção boliviana, vai perder a Copa América por uma situação, no mínimo, inusitada. O jogador de 16 anos, não conseguiu concluir os procedimentos burocráticos para entrar nos Estados Unidos porque o pai não assinou os documentos a tempo.

Sendo menor de idade, Paniagua precisaria de uma autorização especial para entrar nos Estados Unidos e a única pessoa que pode lhe dar autorização é seu pai, mas ele não está na Bolívia e, portanto, não poderia fazê-lo. Diante disso, a seleção emitiu um comunicado informando o ocorrido.

Leia mais: Euro 2024 pode ser 'última dança' de Cristiano Ronaldo por Portugal

Leia mais: Lucas Paquetá é convidado por senador a depor em CPI

"A Federação Boliviana de Futebol esclarece que o jogador Moisés Paniagua não fará parte da delegação que disputará os amistosos internacionais e a Copa América porque, não tendo a maioridade e estando ausente do país, um dos pais não pôde concluir com os procedimentos exigidos para o visto de entrada nos Estados Unidos da América. A FBF e a comissão técnica lamentam não ter esse jovem talento nacional neste importante torneio continental", publicou a Federação Boliviana de Futebol.

Comandada pelo brasileiro Antônio Carlos Zago, a Bolívia está no Grupo C da Copa América 2024 junto com Estados Unidos, Uruguai e Panamá. A estreia no torneio de seleções mais antigo do mundo começará contra os anfitriões, no dia 23 de junho, às 19h, no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas.