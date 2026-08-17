Aos 37 anos, ex-Bahia e Vitória vira herói e garante acesso nacional

Ex-jogador de Bahia e Vitória, Wallyson voltou a ser decisivo para o ABC no momento que marcou a temporada do clube. O atacante balançou as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Nacional-AM e garantiu ao Alvinegro o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, quase duas décadas depois de iniciar sua trajetória profissional.

O gol teve um peso ainda maior para um jogador que construiu a relação mais forte entre atleta e torcida na história recente do ABC. Ídolo alvinegro, ele viveu altos e baixos durante a temporada, mas terminou como protagonista na campanha do acesso.

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De reserva a herói do acesso

Wallyson iniciou 2026 sem ser uma das principais opções do técnico Marcelo Chamusca. Com poucas oportunidades, o atacante precisou esperar pela mudança no comando da equipe para voltar a ganhar protagonismo.

A chegada de Waguinho Dias mudou o cenário. O treinador passou a confiar no jogador, que ganhou espaço e recuperou a condição de titular.Wallyson virou uma das referências ofensivas do ABC na Série D e passou a aparecer novamente nos momentos decisivos.

"A gente sabia que era muito difícil tirar esse acesso da gente pela força que a gente vinha tendo dentro de casa. A gente está de parabéns. O torcedor está de parabéns. Acho que passou a melhor equipe, a melhor campanha", disse o jogador após o acesso à Terceira Divisão.

13 gols e marca histórica

O atacante já soma 13 gols em 2026, distribuídos entre três competições. Foram dois gols no Campeonato Potiguar, cinco na Série D e outros seis na Copa do Nordeste. No torneio regional, terminou como artilheiro ao lado de Renato Kayzer, do Vitória, que acabou conquistando o título após eliminar o próprio ABC nas semifinais.

Com a produção deste ano, Wallyson chegou a 112 gols pelo ABC e passou a ocupar a terceira posição entre os maiores goleadores da história do clube.

Passagem por grandes clubes

Antes de se consolidar como um dos grandes nomes da história recente do ABC, Wallyson construiu uma carreira por diferentes equipes do futebol brasileiro.

O atacante vestiu as camisas de Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Vitória, Botafogo e Santa Cruz, além do próprio ABC. Foi no Cruzeiro, inclusive, que viveu um dos principais momentos de sua carreira fora de Natal. Em 2011, Wallyson terminou como artilheiro da Copa Libertadores, em uma campanha na qual marcou sete gols.