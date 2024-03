Após cinco anos, Final do Baianão terá Ba-Vi; confira as datas | A TARDE

Confronto definido! Após cinco anos, Bahia e Vitória voltarão a duelar em busca do título de campeão baiano, o que não ocorre desde 2018, quando o Esquadrão levou a melhor. Assim, com o mesmo número de triunfos e derrotas, as equipes da capital venceram os seus respectivos jogos nas semifinais e garantiram vaga à decisão e seguem com o de levantar o troféu vivo.

Enquanto o tricolor derrotou o Jequié, com um agregado de 4x1, o Leão passou por cima do Barcelona de Ilhéus ao somar seis gols e só sofrer um. Entretanto, na primeira fase o Bahia marcou mais gols, o que proporcionará que o último duelo da edição seja feito na Arena Fonte Nova, assim o Vitória receberá o primeiro jogo da final.

Nos últimos cinco anos, o campeão da Série B de 2023 não conseguiu chegar às semifinais, diferente do Bahia que busca o bicampeonato. Neste período, o tricolor foi campeão três vezes: venceu o Bahia de Feira em 2019, Atlético de Alagoinhas em 2020 e Jacuipense em 2023, só ficou de fora nos anos de 2021 e 2022, quando o Carcará foi campeão.

Final do Baianão 2018 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Este ano, Bahia e Vitória fazem as finais nos dias 31 de março e 1 de abril. Como dito anteriormente, a partida da ida será no Barradão, a partir das 16h, enquanto o tricolor decide a final na Arena Fonte Nova, no mesmo horário do confronto anterior.

Jogo de ida (mando de campo do Vitória):

Local: Estádio Manoel Barradas, o Barradão

Horário: 16h

Jogo de volta (mando de campo do Bahia):

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 16h