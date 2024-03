Overdose de Ba-Vi: clássico pode acontecer até 10 vezes em 2024 | A TARDE

Considerado um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o Ba-Vi ficou 'em baixa' nos últimos anos, ocorrendo no máximo duas vezes por temporada entre 2019 e 2023, visto que Bahia e Vitória não estavam se encontrando em competições e momentos decisivos. Em 2024, no entanto, esse cenário é completamente diferente, com a possibilidade de ter até 10 duelos.

Com Bahia e Vitória classificados para as finais do Campeonato Baiano e disputando a mesma divisão no Campeonato Brasileiro, seis clássicos já estão garantidos para a temporada, sendo que um já aconteceu e foi vencido pelo Leão na primeira fase do estadual. Nesta quarta-feira, 20, o duelo se repete pela fase de grupos da Copa Nordeste, e mais duas vezes apenas até o início do próximo mês.

Bahia x Vitória - 20 de março, 21h30, Arena Fonte Nova - Copa do Nordeste

Vitória x Bahia - 31 de março, 16h, Barradão - Finais do Campeonato Baiano

Bahia x Vitória - 7 de abril, 16h, Arena Fonte Nova - Finais do Campeonato Baiano

Com isso, em um período de pouco mais de 15 dias vão acontecer três clássicos Ba-Vi. As equipes voltam a se enfrentar na 3ª rodada do Brasileirão, prevista para o dia 20 ou 21 de abril, sendo que o chaveamento pode resultar em um novo encontro nas semifinais do Nordestão, no dia 24 de abril. Uma nova partida ainda está certa para o segundo semestre, pela returno da Série A.

Pensa que acabou? Pois uma verdadeira 'overdose' de Ba-Vis pode acontecer a depender também do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Bahia e Vitória estão em potes separados, existindo assim a possibilidade de mais dois jogos entre os rivais.

No cenário onde todos os sorteios terminassem em encontros entre Bahia e Vitória, a sequência de clássicos totalizaria 10 partidas, três pelo Baianão, três pelo Nordeste, duas pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. O certo até aqui são seis duelos, o que já representa o triplo do que aconteceu nos últimos anos, e seis vezes mais do que o único encontro em 2022.