Após intercâmbio em Manchester, Bahia volta aos treinos nesta segunda | A TARDE

Após um período de intercâmbio na Inglaterra, no Centro de Treinamento do Manchester City, o elenco do Bahia desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador neste domingo, 21, e retornará aos treinos na Cidade Tricolor já nesta segunda-feira, 22. Segundo o clube, a programação do restante da semana ainda será divulgada.

A partir das 15h, o Centro de treinamento Evaristo de Macedo receberá o elenco principal do Esquadrão, que ainda fará a sua estreia no Campeonato Baiano. Tendo em vista que, indo para a terceira rodada, o tricolor de aço, jogando com a equipe sub-20, ainda não venceu e está na 7ª colocação, com somente um ponto somado e quatro gols tomados.

Ao comando do técnico Rogério Ceni, que foi substituído por Rogério Ferreira nas duas primeiras rodadas do Baianão, o Bahia poderá contar com a estreia dos meias Everton Ribeiro e Jean Lucas, recém chegados à equipe. Além deles, o setor ofensivo também terá a possibilidade do atacante Caio Alexandre, maior compra do futebol nordestino.

O próximo confronto será contra o Jacobina, na quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova. O pontapé está previsto para às 19h15, com necessidade de triunfo para a equipe tricolor.

O Bahia é o atual campeão baiano e, nesta temporada, precisará avançar até as semifinais para garantir vaga direta na Copa do Brasil de 2025.