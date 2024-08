Após Olimpíadas, Marta anuncia noivado com colega de time

Marta e Carrie Lawrence - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jogada brasileira Marta, que ficou com a prata do futebol feminino junto a seleção brasileiras nas Olimpíadas de Paris, anunciou nas redes sociais o noivado com Carrie Lawrence. As duas jogam juntas no Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Marta e Carrie publicaram imagens da cerimônia em que exiiram alianças. Familiares e amigos próximos, como a zagueira brasileira Rafaelle, celebraram o momento com o casal.

>> "Na vida, a gente é ouro!", diz Marta após prata em Paris 2024

O relacionamento entre Marta e Carrie foi assumido em 2022. Antes disso, a brasileira chegou a ser noiva da zagueira norte-americana Toni Deion, que defendia a mesma equipe.