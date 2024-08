É prata! Brasil perde para os EUA e mantém tabu no futebol feminino

Seleção titular do Brasil na final - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Foi quase! A Seleção Brasileira de futebol feminino disputou a final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na tarde deste sábado, 10, e acabou sendo derrotada pelos Estados Unidos pelo placar de 1x0. O Brasil teve um primeiro tempo positivo, mas não conseguiu manter o ímpeto na segunda etapa, quando acabou sofrendo a desvantagem. Apesar da derrota, a amarelinha subirá ao pódio com a prata.

Esta foi a terceira medalha olímpica do Brasil na modalidade, que já havia conquistado a 2ª colocação em 2004 e 2008, perdendo para a Seleção norte-americana em ambas as edições. Mesmo com a derrota, a medalha de prata pode ser vista de forma positiva, tendo em vista que a amarelinha não era vista como favorita para subir ao pódio nesta edição.

Na campanha, a Seleção feminina disputou seis jogos, com três vitórias, contra Nigéria, França e Espanha, e três derrotas, contra Japão, Espanha e, agora, EUA.

Na sede do ouro inédito, o Brasil começou melhor, com mais agressividade e criando boas oportunidades, entre elas com Ludmila, que ficou de frente para a goleira adversária, mas acabou chutando fraco e parando na defesa. Aos 15 minutos, o Brasil chegou mais uma vez com Ludmila, que driblou e chutou forte ao gol, sem chance de defesa. Após a análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

Mesmo com a infelicidade, o ímpeto da amarelinha não caiu, seguindo com lances objetivos e criando oportunidades. Os EUA também foram agressivos, exigindo uma ótima defesa da goleira Lorena aos 25 minutos. Na reta final da primeira etapa, o Brasil voltou a pressionar em dois lances com Gabi Portilho e, mais um vez, Ludmila. Os lances não tiveram efetividade e o jogo foi para o intervalo em 0x0.

No segundo tempo, a Seleção dos Estados Unidos voltou melhor, pressionando e conseguindo ficar mais tempo com a bola. Aos 11 minutos, em uma jogada de contra-ataque, Swanson recebeu uma ótima bola nas costas da defesa brasileira e abriu o placar, sem chances para a goleira brasileira. Na sequência do duelo, o Brasil não se manteve com o ritmo da primeira etapa, dando espaços para a equipe adversária.

Na reta final, com a entrada de Marta, a amarelinha até melhorou, criando jogadas mais perigosas, porém sem efetividade. Nos acréscimos, Adriana recebeu um belo passe e teve a chance de empatar, cabeceando sozinha. Apesar da melhor oportunidade da segunda etapa, a atacante foi parada pela goleira norte-americana.