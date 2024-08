Jokic marca triplo-duplo, e Sérvia fatura bronze no basquete masculino

Jokic comemorando durante partida - Foto: Jesse D. Garrabrant via AFP

Melhor jogador da última temporada da NBA, Nikola Jokic marcou um triplo-duplo na vitória da Sérvia sobre a Alemanha por 93-83 neste sábado, 10, na disputa pela medalha de bronze do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Jokic marcou 19 pontos, 12 rebotes e 11 assistências contra os alemães, dois dias depois da derrota para os Estados Unidos na semifinal por 95-91, num duelo espetacular que os sérvios lideraram o placar por 35 minutos.

Três vezes melhor jogador da NBA, Jokic foi peça-chave na revanche olímpica da Sérvia um ano depois da derrota na final do Mundial para a Alemanha.

O astro do Denver Nuggets sai de Paris com sua segunda medalha olímpica, depois de ter feito parte da equipe que conseguiu a prata nos Jogos do Rio-2016. O capitão da Sérvia, Bogdan Bogdanovic, que marcou 16 pontos neste sábado (3/4 em arremessos de três), também estava naquele elenco. Quem também brilhou foi Vasilije Micic, com 19 pontos em um jogo que a seleção sérvia dominou do início ao fim.

O triplo duplo de Jokic foi o quinto da história dos Jogos, dois dias depois de LeBron James conseguir o feito contra a própria Sérvia (16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências). Os anteriores foram marcados pelo próprio LeBron (2012), o soviético Sasha Belov (1976) e o esloveno Luka Doncic (2021).

O melhor jogador da Alemanha foi Franz Wagner, com 18 potos. Seu hermano Moritz marcou 16 e Dennis Schroder, melhor jogador do último Mundial, 13.

A final olímpica valendo a medalha de ouro no basquete masculino será disputada ainda neste sábado, entre Estados Unidos e França, a partir das 16h30 (horário de Brasília).