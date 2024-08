EUA e França vão se enfrentar na final do basquete feminino em Paris

Seleção feminina dos Estados Unidos - Foto: Mohd Rasfan | AFP

Os Estados Unidos se classificaram nesta sexta-feira (9) para a sua oitava final olímpica consecutiva no basquete feminino ao derrotar a Austrália por 85-64 e vão disputar o ouro no domingo contra a França, que derrotou a Bélgica por 81-75 na prorrogação, repetindo a final masculina, que será disputada no sábado.

O fim de semana na Bercy Arena será eletrizante.

No sábado, a seleção masculina francesa enfrenta a seleção da NBA, que busca o quinto ouro consecutivo. A tarefa será mais difícil no domingo para a seleção feminina anfitriã: impedir que a equipe WNBA conquiste seu oitavo título olímpico consecutivo.

- EUA atropela -

Medalhista de bronze há dois anos na Copa do Mundo, a Austrália em nenhum momento fez frente à seleção americana (45-27 no intervalo).

"Muita gente olha para o placar e pensa que não temos jogos difíceis. Mas sempre enfrentamos adversários que dão o melhor de si. São sempre batalhas muito físicas, esse tipo de jogo é o que mais valorizamos", afirmou a pivô Brittney Griner.

Essa foi a 60ª vitória consecutiva das americanas no torneio olímpico. A última derrota data de 5 de agosto de 1992, uma semifinal contra a CEI (equipes das ex-repúblicas da União Soviética naquela edição das Olimpíadas, em Barcelona).

Após a vitória com um pouco mais de dificuldade sobre a Nigéria na quarta-feira, nas quartas de final (88-74), os Estados Unidos mostraram um jogo mais consistente nesta sexta-feira, sob os olhares do astro da NBA Kevin Durant, que jogará a final masculina contra a França no sábado.

A Austrália, que havia se destacado nas quartas de final contra a Sérvia (85-67), resistiu apenas um quarto nesta sexta-feira (20-16).



Em três minutos, sofreu 10 pontos a 0 no início do segundo quarto, com cestas de três de Kahleah Copper, Sabrina Ionescu e Jewell Loyd.

Assim como no restante do torneio, se destacaram pelos Estados Unidos a capitã Breana Stewart (16 pontos, 6 rebotes e 5 assistências) e A'ja Wilson (10 pontos, 8 rebotes e 4 bloqueios).

Com esta vitória, a estrela Diana Taurasi, de 42 anos, que jogou apenas seis minutos, se aproxima do sexto ouro em seis participações olímpicas – um recorde.

"É bom partilhar o tempo de jogo para descansar um pouco e poder afinar os automatismos num torneio em que treinamos pouco", disse Stewart.

- França vence no sufoco -

Em uma atmosfera espetacular, a França se vingou da derrota para a Bélgica nas semifinais do Europeu de 2023.

Mas o trco veio com suspense, na prorrogação, depois de estar seis pontos à frente faltando 30 segundos para o fim.

Primeiro Julie Vanloo acertou três lances livres após uma falta ao tentar uma cesta de três e depois veio o toque de classe de Emma Meesseman, punindo com uma cesta de três uma perda de bola de Valeriane Ayayi (66-66).

As francesas não deixaram abalar nos cinco minutos extras apesar do duro golpe psicológico e com Gabby Williams novamente como líder, aceleraram para a vitória.

Williams foi a cestinha de sua equipe com 18 pontos, conseguindo também quatro assistências.

Marine Johannes foi irreconhecível, com 24 pontos nas quartas de final – sua melhor pontuação como internacional -, que parou em 6, com 1/10 em arremessos e 4 bolas perdidas.