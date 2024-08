Atletas brasileiros fazem pedidos de casamento nas Olimpíadas

- Foto: Redes sociais

Nem só de competição tem sido feito os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A competição tem sido palco de grandes emoções, tanto dentro quanto fora das arenas.

Dois atletas brasileiros já pediram suas namoradas em casamento durante as Olimpíadas. Mas eles não foram os únicos! Atletas de diferentes modalidades e nacionalidades estão aproveitando o clima único das Olimpíadas para dar um passo importante em suas vidas pessoais. Confira:

Ponteiro da seleção brasileira de vôlei

Após a eliminação da seleção brasileira de vôlei masculino nas quartas de final, Henrique Honorato aproveitou o cenário deslumbrante de Paris para fazer o grande pedido à ginasta Alice Gomes. A Torre Eiffel, sempre sinônimo de romance, foi cenário do momento inesquecível para o casal. Nas redes sociais, os atletas compartilharam o vídeo do pedido, que contou com aplausos e comemorações de turistas que passavam pelo local.

Atleta brasileiro do salto triplo



Atleta brasileiro do salto triplo, Almir dos Santos também aproveitou o clima olímpico para selar seu amor com Talita Ramos, sua namorada. Após sua participação na final do salto triplo em Paris, Almir se ajoelhou na pista de atletismo e fez o pedido que foi prontamente aceito por Talita. Emocionados, o casal trocou beijos e abraços, celebrando o "sim" em meio aos olhares de admiração de outros atletas e espectadores.

>> Brasileiro é condenado por vender medalhas falsas dos Jogos Olímpicos

>> Fã tenta comprar óvulos de musa das Olimpíadas e faz oferta inesperada

"Talita segurou a barra em casa, a gente deu tudo que podia, tanto eu quanto ela, e eu não podia deixar de retribuir, não podia deixar de fazer com que ela tivesse uma boa experiência com isso aqui também, até porque ela vai ter que passar mais quatro anos, porque eu não vou desistir. Eu quero muito isso e acho que é. Ali era o coração de um outro trabalho, era o coração de uma mulher que esteve do meu lado, que me abraçou, que me apoiou, que foi a minha base, foi a minha estrutura e eu não poderia deixar isso passar em branco", disse ele à CazéTV.

Jogadores argentinos

O romance entre o jogador de handebol argentino Pablo Simonet e a jogadora de hóquei sobre grama Maria Pilar Campoy também foi marcado por um pedido de casamento durante os Jogos de Paris. Pablo escolheu a Vila Olímpica como cenário para o grande momento, durante uma sessão de fotos com a delegação argentina. A surpresa foi capturada e compartilhada nas redes sociais, onde Maria Pilar não hesitou em dizer "sim".

Atletas chineses de badminton



Após conquistar a medalha de ouro no badminton, a atleta chinesa Huang Ya Qing foi surpreendida por seu namorado e companheiro de modalidade, Liu Yuchen, com um pedido de casamento que emocionou a todos presentes. A cena aconteceu logo após a cerimônia de premiação, no canto da Arena La Chapelle, onde Liu se ajoelhou e ofereceu um anel a Huang. Com o pódio ainda fresco em sua memória, ela aceitou o pedido, e o casal celebrou um dia duplamente especial, tanto pelo triunfo esportivo quanto pelo marco pessoal.

https://x.com/i/status/1819414263653335483



Alice Finot e seu namorado

A velocista francesa Alice Finot fez história nos Jogos de Paris não só por quebrar o recorde europeu nos 3 mil metros com obstáculos, mas também por seu pedido de casamento improvisado. Após completar a prova em menos de nove minutos, como havia prometido a si mesma, Alice se dirigiu à arquibancada onde seu namorado a aguardava. Com um pin improvisado como anel, ela fez o pedido que foi prontamente aceito.



https://twitter.com/i/status/1821236003870535926



Judocas da Espanha

O judoca espanhol Jose Aranda emocionou a todos ao pedir sua namorada, Laura Martínez, também atleta de judô, em casamento aos pés da Torre Eiffel. O momento, capturado e compartilhado nas redes sociais, mostrou que, apesar das dificuldades enfrentadas no tatame, o amor do casal se fortaleceu ainda mais durante os Jogos.

Leia mais:

>> É OURO!! Brasil vence Canadá e é campeão no vôlei de praia feminino