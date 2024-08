Valdenice Conceição faz bonito, mas não avança à final da canoagem

Valdenice durante semifinal da canoagem velocidade - Foto: Miriam Jeske/COB

Primeira brasileira a disputar a canoagem velocidade dos Jogos Olímpicos, a baiana Valdenice Conceição representou e fez bonito, chegando até as semifinais, que aconteceram na manhã deste sábado.

Em uma bateria super disputada, Neta, como é conhecida, ficou na 5ª colocação, com tempo de 46.46s, apenas a um décimo de segundo da 4ª colocada, da Hungria, que ultrapassou a linha de chegada com 46.37s.

Nas quartas de final, Valdenice chegou na 2ª colocação, com o tempo de 48.57s, portanto melhorou a sua marca.

De Itacaré, a canoísta de 34 anos está na sua primeira participação olímpica e, na carreira, levou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015 e no mundial de 2014.

Por ser de curta distância, a bateria foi extremamente equilibrada, com a baiana no pelotão de frente. Nos primeiros metros, ela se manteve entre as três primeiras, mas foi perdendo o ritmo na reta final e acabou fechando a campanha fora da zona de classificação.