Após polêmica, Diego Rosa comemora prêmio e dedica a psicóloga | A TARDE

Após marcar o primeiro gol com a camisa do Bahia no empate diante do Atlético de Alagoinhas por 3 x 3 pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o volante Diego Rosa ganhou o prêmio de melhor da partida e agradeceu a confiança do clube "nesse momento difícil". Na última quarta-feira, após a derrota para o Jequié na estreia, o jogador afirmou que aquele teria sido o seu último jogo como jogador de futebol profissional, acionando um alerta sobre a sua saúde mental.

Em nota divulgada na quinta-feira, 18, o Bahia afirmou que o jogador já estava recebendo todo o suporte do Departamento de Saúde e Performance do clube. No domingo, pelo Baianão, Diego foi titular e assumiu a responsabilidade de bater o pênalti, posteriormente convertendo a cobrança.

Pelo gol e desempenho nos minutos em que esteve em campo, o volante foi eleito o melhor da partida. Através das redes sociais, Diego Rosa também dedicou o troféu a sua psicóloga, Tatiane Pimentel, e ao empresário Edson Neto.

"Quero dedicar esse troféu para @edsonneto23 @tatianepimentelpsic e todo staff do Bahia pro acreditar em mim neste momento difícil", disse o jogador através de uma rede social

Diego rosa comemora troféu de melhor da partida | Foto: Divulgação / Redes Sociais @diegorosa