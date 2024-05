Após polêmica, Renato Gaúcho ameaça largar o Brasileirão; veja súmula | A TARDE

Revoltado com a arbitragem, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, fez declarações fortes na entrevista coletiva após derrota para o Bahia, na noite de sábado, 27. A partida terminou 1 a 0 para o Esquadrão, na Arena Fonte Nova. O comandante do Imortal ameaçou deixar o Campeonato Brasileiro de lado.

"Se o presidente me der uma ordem, vai a molecada jogar. Vamos fazer os pontos necessários e vai a molecada jogar o Brasileiro. Porque vimos o que houve contra o Vasco e agora estamos na quarta rodada. Vocês viram o que houve", bradou o treinador.

Súmula da partida

O árbitro principal do confronto, Bráulio Machado, relatou na súmula que a expulsão do centroavante Diego Costa se deu por ter sido "informado pelo 4º árbitro da partida que o jogador havia proferido aos gritos as seguintes palavras de forma ofensiva e grosseira para o mesmo: 'o que é que tu tá me olhando, vai se f*'", pontuou o juiz.

Em seguida, explicou o motivo de ter expulsado, após o fim do jogo, o jovem atacante Nathan Fernandes, também do Grêmio. "Nathan Ribeiro Fernandes, por se dirigir a equipe de arbitragem e fazer gestos de roubo com as mãos por repetidas vezes".

As situações que geraram expulsões foram revisadas pelo VAR e confirmadas. Além de desfalcarem o time gaúcho na próxima rodada do Brasileirão, os atletas expulsos poderão receber punição maior devido à denúncia ao STJD, como de costume em casos de cartão vermelho.