Após se aposentar do solo, Rebeca Andrade anuncia nova decisão; veja

Após confirmar oficialmente que abriu mão de competir nas provas de solo, Rebeca Andrade anunciou outra decisão importante. A medalhista olímpica não vai participar do Mundial de Jacarta, na Indonésia, em outubro.

A ginasta brasileira, inclusive, vai seguir com um período sabático e não competirá mais este ano. O planejamento dela e da equipe é focar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“A gente optou por ela não competir este ano. Dentro do planejamento da Rebeca, este ano seria mais tranquilo. (...) Aí sim em 2026 a gente tem compromissos muito importantes. Começa a valer a classificação olímpica”, disse o técnico Francisco Porath, o Xico, em entrevista ao ge.globo.

Sem competir desde o Campeonato Brasileiro, em setembro de 2024, Rebeca vem num período de descanso pela primeira vez desde que começou sua carreira nos torneios adultos, em 2015.

Durante palestra no Rio Innovation Week, nesta terça-feira, 12, Rebeca Andrade confirmou que não vai mais competir nas provas do solo.

Atual medalhista de ouro no solo nas Olimpíadas de 2024, Andrade cogitava desde então a possibilidade de não competir mais na modalidade. Agora, a sua aposentadoria neste tipo de prova é confirmada.

“Tenho 21 anos de ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho. Parar de fazer solo vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente”, afirmou a ginasta mencionando as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.