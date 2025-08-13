Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GINÁSTICA

Rebeca Andrade confirma aposentadoria importante na carreira

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica da história do Brasil

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

13/08/2025 - 10:37 h
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de 2024
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de 2024 -

Uma das atletas mais importantes do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade fez um anúncio importante sobre a sua carreira nesta terça-feira, 12. Durante palestra no Rio Innovation Week, ela confirmou que não vai mais competir nas provas do solo.

Rebeca Andrade é atual medalhista de ouro no solo nas Olimpíadas de 2024 e desde então cogitava a possibilidade de não competir mais na modalidade. Agora, a sua aposentadoria no solo é confirmada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Motivação

Rebeca Andrade decidiu parar de competir no solo por questões físicas, já que a modalidade exige muito do corpo e poderia prejudicar a sua preparação para as próximas competições em outras modalidades.

“Tenho 21 anos de ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho. Parar de fazer solo vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente”, afirmou a ginasta mencionando as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

Leia Também:

Times brasileiros empatam na abertura das oitavas da Libertadores
Ex-Bahia, Talisca decide e coloca Fenerbahçe perto da Champions League
Barradão cheio! Mota anuncia promoção para jogo contra o Juventude

"Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", completou Rebeca.

Rebeca Andrade também revelou não estar mais treinando tão intensamente com o foco de cuidar da sua saúde física e mental.

“Estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando intensamente”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil esportes ginástica olimpiadas Rebeca Andrade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de 2024
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de 2024
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de 2024
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de 2024
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x