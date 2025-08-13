Rebeca Andrade confirma aposentadoria importante na carreira

Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de 2024 - Foto: Gabriel BOUYS / AFP

Uma das atletas mais importantes do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade fez um anúncio importante sobre a sua carreira nesta terça-feira, 12. Durante palestra no Rio Innovation Week, ela confirmou que não vai mais competir nas provas do solo.

Rebeca Andrade é atual medalhista de ouro no solo nas Olimpíadas de 2024 e desde então cogitava a possibilidade de não competir mais na modalidade. Agora, a sua aposentadoria no solo é confirmada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Motivação

Rebeca Andrade decidiu parar de competir no solo por questões físicas, já que a modalidade exige muito do corpo e poderia prejudicar a sua preparação para as próximas competições em outras modalidades.

“Tenho 21 anos de ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho. Parar de fazer solo vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente”, afirmou a ginasta mencionando as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

"Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", completou Rebeca.

Rebeca Andrade também revelou não estar mais treinando tão intensamente com o foco de cuidar da sua saúde física e mental.

“Estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando intensamente”, concluiu.