GINÁSTICA
Rebeca Andrade confirma aposentadoria importante na carreira
Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica da história do Brasil
Por Daniel Genonadio
Uma das atletas mais importantes do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade fez um anúncio importante sobre a sua carreira nesta terça-feira, 12. Durante palestra no Rio Innovation Week, ela confirmou que não vai mais competir nas provas do solo.
Rebeca Andrade é atual medalhista de ouro no solo nas Olimpíadas de 2024 e desde então cogitava a possibilidade de não competir mais na modalidade. Agora, a sua aposentadoria no solo é confirmada.
Motivação
Rebeca Andrade decidiu parar de competir no solo por questões físicas, já que a modalidade exige muito do corpo e poderia prejudicar a sua preparação para as próximas competições em outras modalidades.
“Tenho 21 anos de ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho. Parar de fazer solo vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente”, afirmou a ginasta mencionando as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.
Leia Também:
"Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", completou Rebeca.
Rebeca Andrade também revelou não estar mais treinando tão intensamente com o foco de cuidar da sua saúde física e mental.
“Estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando intensamente”, concluiu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes