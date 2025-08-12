Ex-Bahia, Talisca decide e coloca Fenerbahçe perto da Champions League

Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, da Turquia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O meia-atacante Anderson Talisca, ex-Bahia, voltou a disputar a Uefa Champions League nesta temporada e pode ainda ir mais longe no torneio. Na terceira pré-eliminatória da competição continental, nesta terça-feira, 12, o jogador de 31 anos marcou um gol e liderou a vitória por goleada do Fenerbahçe, da Turquia, por 5 a 2 sobre o Feyenoord, da Holanda, e classificou a equipe para a última etapa antes da fase de pontos corridos.

Já nos acréscimos da partida, Talisca driblou o zagueiro, conduziu a bola até a entrada da área e finalizou no canto direito do goleiro, marcando o quinto gol do Fenerbahçe. Com o resultado, a equipe turca reverteu o placar agregado para 6 a 4 — após derrota por 2 a 1 no jogo de ida — e eliminou o time holandês.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

Talisca’nın attığı ve fişi çektiği gol



Fenerbahçe - Feyenoord #FBvFEY pic.twitter.com/BzqlzIpLuc — FENER HABER (@Fenerhaberrcom) August 12, 2025

Para avançar à fase de pontos corridos da Champions League, no entanto, Talisca terá que superar um adversário pesado pela frente, apesar de ser um velho conhecido. Na próxima etapa, o Fenerbahçe encara o Benfica, primeiro clube do ex-tricolor após sair do Bahia, em 2014.

"Feliz demais em estar de volta! Depois de uma pequena lesão, voltar sem fazer toda a pré-temporada não é fácil… mas quem é predestinado, supera! Agradeço a todos os meus companheiros e staff do clube por todo apoio nesse período de recuperação. Agora é passo a passo, mas sempre firme e focado", escreveu o brasileiro nas redes sociais.

O jogo de ida acontece no dia 20 de agosto, uma quarta-feira, às 16h, na Turquia, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 27 de agosto, no mesmo horário, em Portugal.

Com contrato até junho de 2026 com o Fenerbahçe, Talisca pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, inclusive do Bahia, a partir de janeiro do ano que vem. Ao ser questionado sobre um possível retorno, o meia não descartou a chance.

