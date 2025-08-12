Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRILHOU!

Ex-Bahia, Talisca decide e coloca Fenerbahçe perto da Champions League

Clube turco goleou o Feyernoord, da Holanda, em fase eliminatória da competição continental

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/08/2025 - 20:01 h | Atualizada em 13/08/2025 - 17:23
Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, da Turquia
Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, da Turquia -

O meia-atacante Anderson Talisca, ex-Bahia, voltou a disputar a Uefa Champions League nesta temporada e pode ainda ir mais longe no torneio. Na terceira pré-eliminatória da competição continental, nesta terça-feira, 12, o jogador de 31 anos marcou um gol e liderou a vitória por goleada do Fenerbahçe, da Turquia, por 5 a 2 sobre o Feyenoord, da Holanda, e classificou a equipe para a última etapa antes da fase de pontos corridos.

Já nos acréscimos da partida, Talisca driblou o zagueiro, conduziu a bola até a entrada da área e finalizou no canto direito do goleiro, marcando o quinto gol do Fenerbahçe. Com o resultado, a equipe turca reverteu o placar agregado para 6 a 4 — após derrota por 2 a 1 no jogo de ida — e eliminou o time holandês.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

Leia Também:

Corinthians sofre punição da Fifa antes de encarar o Bahia; entenda
Bahia sabe o caminho para ser campeão da Copa do Brasil: superar o Flu
Bahia e Vitória na briga: veja confrontos da Copa do Brasil feminina

Para avançar à fase de pontos corridos da Champions League, no entanto, Talisca terá que superar um adversário pesado pela frente, apesar de ser um velho conhecido. Na próxima etapa, o Fenerbahçe encara o Benfica, primeiro clube do ex-tricolor após sair do Bahia, em 2014.

"Feliz demais em estar de volta! Depois de uma pequena lesão, voltar sem fazer toda a pré-temporada não é fácil… mas quem é predestinado, supera! Agradeço a todos os meus companheiros e staff do clube por todo apoio nesse período de recuperação. Agora é passo a passo, mas sempre firme e focado", escreveu o brasileiro nas redes sociais.

O jogo de ida acontece no dia 20 de agosto, uma quarta-feira, às 16h, na Turquia, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 27 de agosto, no mesmo horário, em Portugal.

Com contrato até junho de 2026 com o Fenerbahçe, Talisca pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, inclusive do Bahia, a partir de janeiro do ano que vem. Ao ser questionado sobre um possível retorno, o meia não descartou a chance.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anderson Talisca Bahia champions league

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, da Turquia
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, da Turquia
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, da Turquia
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, da Turquia
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x