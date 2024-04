Árbitro de Ba-Vi da final vai estrear na Série A do Brasileirão | A TARDE

O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos, que comandou o primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano deste ano, vai estrear na Série A do Brasileirão. Aos 34 anos, o baiano de Madre de Deus foi escalado pela CBF para atuar na 1ª rodada, apitando o duelo entre Criciúma e Juventude, no próximo sábado, 13, às 18h, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

"A série A, ela é o alvo de todos os árbitros que iniciam. Comigo ela não foi diferente, era um sonho a ser conquistado, era um objetivo, e após alcançar inúmeros objetivos no cenário estadual, com todo o apoio da Ceaf-BA, do presidente da Comissão, Jailson Macedo Freitas, e do nosso presidente da FBF, Ricardo Nonato, buscamos avançar no cenário nacional. E essa estreia é para consolidar o nosso nome em todo o cenário nacional. É a oportunidade de ouro na vida de qualquer árbitro e tenho certeza de que não vamos parar por aqui, vamos buscar voos ainda mais altos, sempre com humildade e com os pés no chão, dando um passo de cada vez. Vamos viver o hoje e buscar melhorar dia após dia", disse Bruno Vasconcelos.

O árbitro ainda revelou suas expectativas para a partida e a sequência da carreira. "A minha expectativa é fazer um grande jogo, seguir as diretrizes e normas que a Comissão Nacional tem estabelecido, buscar fazer uma arbitragem totalmente imparcial, legitimando o resultado da partida. E os meus objetivos futuros são corresponder com as expectativas geradas em meu nome, representar bem a arbitragem baiana e da minha querida e amada cidade, Madre de Deus".

Ao seu lado na estreia no Brasileirão, Bruno terá outros baianos. Também foram escalados pela CBF para Criciúma x Juventude os assistentes Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e o Paulo de Tarso Bregalda Gussen, e o quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, que apitou o segundo Ba-Vi da final.