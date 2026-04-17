Árbitro de Bahia e Flamengo tem acusações de roubo dos dois times

Flavio Rodrigues apitando Bahia e Flamengo - Foto: Reprodução I Instagram

O Bahia chega ao duelo contra o Flamengo, neste domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, com um contexto que diz mais sobre a arbitragem do que sobre os jogadores. A Confederação Brasileira de Futebol definiu Flavio Rodrigues de Souza como árbitro pela partida - e as torcidas não gostaram nem um pouco da ideia.

O nome do árbitro não passa despercebido nem nenhum dos dois times. Flavio Rodrigues já apitou um confronto entre ambos em 2020, marcado por expulsão precoce, acusações graves e um clima de forte tensão dentro de campo.

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Na partida, vencida pelo Flamengo por 4 a 3, o árbitro expulsou Gabigol ainda aos 9 minutos do primeiro tempo. Segundo relatado em súmula, o atacante se dirigiu ao juiz de forma ofensiva após um lance, utilizando um xingamento direto.

De acordo com o documento, mesmo após receber o cartão vermelho, o jogador demorou a deixar o campo e continuou contestando a decisão, repetindo a ofensa no túnel de acesso aos vestiários.

O episódio ganhou ainda mais repercussão por lembrar um caso semelhante no ano anterior, quando o mesmo árbitro expulsou o atacante Fernandão, do Bahia, por uma fala idêntica.

Flavio Rodrigues apitando Bahia e Flamengo | Foto: Reprodução I Instagram

Acusação de racismo

O jogo também ficou marcado por uma acusação de racismo envolvendo o meia Gerson, do Flamengo, e o colombiano Juan Pablo Ramírez, do Bahia.

Segundo o relato do árbitro na súmula, Gerson afirmou ter sido chamado de "negro" pelo adversário durante uma discussão em campo. No entanto, Flavio Rodrigues registrou que nenhum membro da equipe de arbitragem presenciou ou ouviu a suposta ofensa no momento do lance.

O caso gerou forte repercussão nacional à época, ampliando o debate sobre racismo no futebol brasileiro e levando o Bahia, posteriormente, a anunciar medidas internas para apuração do ocorrido.

Flavio Rodrigues apitando Bahia e Flamengo | Foto: Reprodução I Instagram

Temporada atual

Flávio voltou a apitar o Rubro-Negro nesta temporada, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, também no Maracanã.



Apesar do resultado positivo para os cariocas, a atuação gerou críticas intensas, especialmente por um lance em que Pedro caiu na área após driblar o marcador e teve o suposto pênalti ignorado. O VAR também não recomendou revisão, o que ampliou a insatisfação da torcida.

Com esse histórico recente, a tendência é de uma arbitragem ainda mais observada e pressionada, justamente por ter um histórico de incômodo com ambas as torcidas.

Como chegam os times

Dentro de campo, o equilíbrio marca o confronto. Bahia e Flamengo somam os mesmos 20 pontos na tabela, com o Tricolor ocupando a quinta colocação e uma boa campanha recente como visitante, vencendo jogos importantes longe de Salvador.

Nem tudo, no entanto, é cenário positivo. O Bahia não terá Rogério Ceni à beira do campo, já que o treinador está suspenso por cartão contra o Mirassol, e talvez não conte com David Duarte, punido pelo STJD após criticar a arbitragem contra o Palmeiras.

Assim, o auxiliar Charles Hembert será o responsável por comandar a equipe, o que representa uma mudança importante em um jogo de alto nível.

Do lado do Flamengo, o contexto também pesa. A equipe vive uma sequência intensa de jogos, com compromissos próximos pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, o que pode impactar o desgaste físico do elenco e influenciar escolhas na escalação.