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COPA DA ÁSIA

Jogadoras iranianas agradecem refúgio na Austrália: “Competir em segurança”

Fatemeh e Atefeh decidiram permanecer no país

Victoria Isabel
Por

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As duas mulheres agradeceram ao governo australiano
As duas mulheres agradeceram ao governo australiano -

As jogadoras iranianas de futebol Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh agradeceram à Austrália por conceder refúgio após pedirem asilo durante a Copa da Ásia, em março. Em declaração, elas afirmaram que o apoio recebido trouxe esperança de poder “viver e competir em segurança”.

As duas fazem parte de um grupo de sete integrantes da delegação iraniana que buscaram proteção após serem chamadas de “traidoras” por não cantarem o hino nacional na estreia do torneio, em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. Cinco delas acabaram desistindo do pedido e retornaram ao Irã.

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Fatemeh e Atefeh, no entanto, decidiram permanecer no país e pretendem retomar a carreira no futebol. As atletas chegaram a treinar com o clube Brisbane Roar, mas atualmente estão em local não divulgado.

Em um comunicado conjunto, as duas mulheres agradeceram ao governo australiano por lhes ter concedido "proteção humanitária e um refúgio seguro".

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Há relatos de que familiares das jogadoras no Irã sofreram pressão das autoridades. Já a situação das demais atletas que voltaram ao país segue incerta.

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Tags:

Austrália Copa da Ásia Irã jogadoras

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