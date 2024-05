Arena Fonte Nova recebe posto de atendimento do TRE-BA | A TARDE

Em parceria com o Esporte Clube Bahia, a Casa de Apostas Arena Fonte Nova sediará o projeto 'TRE em Todo Lugar' do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) nos dias 25 e 26 de abril, quinta-feira e sexta-feira, respectivamente. O objetivo é fornecer uma variedade de serviços eleitorais aos eleitores.

Com uma localização estratégica e acesso conveniente, o público terá a oportunidade de realizar uma série de serviços, incluindo emissão da primeira via do título de eleitor, cadastramento da biometria, atualização de dados eleitorais, regularização de títulos cancelados, verificação de multas eleitorais e alteração do local de votação.

O posto de atendimento estará situado no hall de camarotes da Arena, funcionando das 10h às 17h na quinta-feira e das 8h às 17h na sexta-feira. O acesso será pela Ladeira da Fonte das Pedras. Para receber atendimento, o TRE-BA solicita que os eleitores apresentem um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência recente.

No caso do alistamento eleitoral (primeiro título de eleitor), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não será aceita como único documento, sendo necessária a apresentação de documentação complementar. Além disso, homens que completarem 19 anos no ano do alistamento também devem apresentar o certificado de quitação militar.

O Vice-Presidente do Esporte Clube Bahia, Paulo Tavares, enalteceu a importância da iniciativa. “Com essa ação, estamos demonstrando que o esporte e seus agentes podem, e devem, dar contribuições à sociedade que vão além do entretenimento. É uma demonstração conjunta de forças por parte do esporte, da Arena Fonte Nova, do E.C. Bahia e do Bahia SAF em favor da cidadania.”