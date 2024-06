Arthur Elias despista sobre aposentadoria de Marta: "Não é o momento" | A TARDE

Maior jogadora de futebol de todos os tempos, Marta está em fase final de carreira, mas ainda não decidiu quando irá se aposentar dos gramados. Aos 38 anos, a meia do Orlando Pride ainda está em alto nível e é uma das atrações da Seleção Brasileira para o amistoso desta terça-feira, 4, contra a Jamaica, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O técnico Arthur Elias optou por não se aprofundar neste assunto e garantiu que a equipe está focada na partida, que serve de preparação para os jogos olímpicos de Paris 2024. Apesar disso, afirmou que está à disposição para ajudar Marta no que estiver ao seu alcance.

“A gente não está pensando nisso, a gente não toca nesse assunto. É claro que a gente precisa dar o apoio que ela merece e todas as jogadoras. É claro que isso mexe muito, uma história tão grande, a maior jogadora de todos os tempos, mais próximo de parar, seja agora, seja depois das Olimpíadas, seja depois de uma copa. A gente está aí para ajudá-la junto com todas as outras também dentro do máximo que a gente pode fazer. É só isso que eu posso colocar”, afirmou o treinador.

“Se a decisão for encerrar o ciclo tão vitorioso, esse exemplo tão grande que ela deu inspirando tanta gente com a importância que a marca tem no mundo hoje, se a decisão dela for parar na Seleção Brasileira, nós temos a obrigação de fazer uma linda despedida para ela, mas isso não está em planos também porque não sabemos e nem em algum momento disse. E se a decisão for continuar, ela vai precisar continuar no seu clube que é o mesmo da Rafa. O clube está indo super bem, fico muito contente por isso, nesse momento ela está aqui por isso, porque a variação é muito clara, muito técnica sobre isso a seleção brasileira nunca foi e não vai ser por histórico ou por favor a ninguém. É por merecimento”, complementou.

O amistoso entre Brasil e Jamaica está marcado para as 20h desta terça, 4, na Arena Fonte Nova. A partida terá transmissão para todo o Brasil pela TV Brasil e pelo SporTV.

